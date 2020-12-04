ФБС повідомила, що на кордоні України з Росією 4 грудня троє озброєних людей нібито намагалися потрапити на територію сусідньої держави. При спробі затримання російські прикордонники застрелили одного чоловіка, двоє інших втекли. Водночас прикордонники України не фіксували жодних пострілів поряд з кордоном.

При спробі затримання порушники нібито чинили збройний опір. Про це інформує ТАСС з посиланням на прессслужбу Федеральної служби безпеки Росії.

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Що відомо про інцидент

Інцидент трапився 4 грудня на ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях. За словами російського відомства, з України в Росію нібито намагалися втекти троє озброєних чоловіків.

Російські прикордонники відкрили по порушниках вогонь у відповідь. Внаслідок інциденту один з чоловіків отримав поранення, несумісні з життям. Двоє інших зникли на території України.

Більше деталей у ФСБ не повідомляють, лише уточнюють, що на місці проводять слідчо-оперативні дії.

Що кажуть в Держприкордонслужбі України

Українські прикордонні не фіксували жодних пострілів поряд з кордоном, передає "Українська правда". У ДПСУ додали, що інформація від російських прикордонників надійшла близько 11:00, хоча подія начебто відбулася опівночі. Цікаво, що раніше російська сторона про такі інциденти повідомляла негайно.

Зараз наші прикордонники перевіряють ділянку кордону, де могло відбутися порушення. Про інцидент вже поінформували інші органи. Також має відбутися прикордонно-представницька зустріч для з’ясування всіх обставин, про які зазначає російська сторона.