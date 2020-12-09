Російська сторона виключає можливість проведення нормандського саміту найближчим часом. У Кремлі вважають, що досі принципово не виконане жодне рішення попереднього саміту.

Що про майбутню нормандську зустріч каже Пєсков

Ситуація з виконанням домовленостей по Донбасу важка, що не дає країнам "нормандської четвірки" рухатися вперед. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляє 24 канал.

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Є, безумовно, розуміння глав держав, що треба рухатися вперед. Вони усвідомлюють, що є причиною такого простою. Це невиконання тих паризьких домовленостей (які були прийняті за підсумками попередньої зустрічі – 24 канал),

– зазначив Пєсков.

За його словами, "зустріч заради зустрічі не потрібна нікому". Її слід добре підготувати. "Власне, цим займаються помічники. Їм все-таки потрібна якась субстанція, за яку можна вчепитися. Цим може бути лише виконання паризьких домовленостей. Тут ситуація важка", – уточнив прессекретар Путіна.

Він додав, що під час нещодавньої телефонної розмови Володимир Путін та Ангела Меркель "вирішили активізувати роботу на експертному рівні, на рівні помічників, щоб намацувати якісь шляхи для знаходження розв'язки з цієї ситуації".

Пєсков не назвав ймовірну дату зустрічі помічників глав "нормандської четвірки".

Які перспективи бачить Козак

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак часто контактує з главою Офісу Президента України Андрієм Єрмаком. Про це пише російський "Комерсант" з посиланням на власні джерела.

"Інтенсивні контакти на всіх майданчиках. Немає нічого такого, чим можна пишатися, але робота йде", – заявило джерело. Та додало, що нового саміту найближчим часом чекати не слід.

Жодного саміту найближчим часом. Не комільфо збирати перших осіб, не виконавши принципово жодного рішення попереднього саміту,

– додав співрозмовник видання.

Мовляв, збиратися без виконання попередніх домовленостей нелогічно.

Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук має намір запропонувати Росії зосередитися на виконанні вже узгоджених рішень нормандського формату. Якщо Росія не піде на такий крок, можливе посилення тиску.