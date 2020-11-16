Майбутня президентка Молдови Санду хоче дружити з Україною
Майя Санду вперше публічно виступила після того, як ЦВК Молдови підрахувала 100% голосів на виборах президента. Переможниця перегонів розповіла про свої цілі у внутрішній і зовнішній політиці, зокрема виділивши прагнення до поглиблення відносин з Україною.
Всі громадяни Республіки Молдова отримали шанс на гідні умови життя, заявила під час свого брифінгу Майя Санду. Про це повідомляє 24 канал.
Цікаво Результати виборів президента Молдови: перемогла Санду
Ми разом побудуємо Молдову, в якій громадяни всіх етнічних груп почуватимуться в безпеці, де їхні права, зокрема право на використання своєї мови, будуть надійно захищені,
– заявила переможниця президентських виборів у Молдові.
Крім того, вона пообіцяла, що ключові посади в державній владі будуть займати компетентні люди. До якого етносу вони б не належали.
"Ми побудуємо справжній баланс у зовнішній політиці, виходячи з національних інтересів Молдови. У нас буде прагматичний діалог з усіма державами, зокрема Румунією, Україною, Росією, європейськими державами й США", – підкреслила Майя Санду.
Результати виборів у Молдові й що вони означають
Після підрахунку 100% голосів Центральна виборча комісія Молдови показала впевнену перемогу опозиційної кандидатки:
- Майя Санду – 57,74%,
- Ігор Додон – 42,25%.
Ігоря Додона переважно підтримували в невизнаному Придністров'ї, що перебуває під окупацією Росії. Так само й сама "братська держава" та її сателіти були на боці чинного президента.
Натомість Майя Санду – проєвропейська кандидатка. Її підтримували у великих містах Молдови, а також діаспора за кордоном. На її боці члени ЄС, що підтримують євроінтеграцію Молдови й проукраїнські та проєвропейські політики з сусідньої України.
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