Українська влада не виключає, що Кремль може розміщувати ядерну зброю в окупованому Криму. Наскільки це реально та чи врятує від ядерних ударів безпосереднє сусідство з Росією – читайте далі.

Питання присутності російської ядерної зброї в Криму дійсно дискусійне. Детальніше про це – у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Ядерна зброя у Криму: коли Путін може її використати

Ще у 2016 році на півострові помічали ракетні установки, які можуть транспортувати ядерні заряди. За мілітаризацією Криму та ситуацією в Чорноморському регіоні постійно стежать військові аналітики та дипломати зі США та України.

"Ми знаємо, що бойовий склад поповнився 4 підводними човнами типу "Варшавянка", а також 3 ракетними фрегатами проєкту "Буревісник", – зауважив Михайло Забродський, заступник голови комітету Ради з питань нацбезпеки і розвідки.



Підводний човен типу "Варшавянка" / Фото російських ЗМІ

За оцінками спеціалістів, дальність ураження такого комплексу складає близько 2 тисячі кілометрів. Тож це цілком може претендувати на повноцінного носія ядерної зброї, до того ж – стратегічного рівня, додав депутат.

Роботи на колишніх ядерних сховищах

За роки кримської окупації Кремль підготував і добудував практично всю необхідну своїм військовим логістику. Насамперед – це залізничне сполучення, адже так за російськими мануалами транспортують і обслуговують ядерну зброю.

Залізницю через Керченську протоку у 2019 році урочисто відкрив Володимир Путін. А ще в Криму з часів СРСР збереглося багато сховищ для ядерної зброї, функціонування яких наразі активно відновлюється, переконані фахівці.

Ведуться певні роботи на так званому об'єкті 712. Це – "Кизилташ", де колись був склад ядерних боєприпасів Чорноморського флоту, ще колишнього СРСР. Наразі ведуться роботи по вдосконаленню його обладнання, їхня кінцева мета невідома,

– підкреслив Забродський.

Близькість України та Росії не гарантує нам захисту від ударів ядерної зброї. За словами військового експерта Олега Жданова, застосування тактичної ядерної зброї для артилерійських систем є небезпекою для України.



Ядерний арсенал "Кизилташ" у Криму, 2011 рік / Фото Big picture

"Якщо буде повномасштабна воєнна кампанія, то вірогідне точніше застосування і тактичної ядерної зброї, зарядів малої потужності", – вважає він.

Загроза для екології

Втім, навіть просто утримання і обслуговування ядерних ракет на території Кримського півострова загрожує екології Чорноморського регіону. Адже ядерна зброя означає автоматичне забруднення.

Війни, звісно, може не статися. Можливо, Росія розпадеться до цього. Але те, що вони забруднять нам територію, на жаль, є фактом,

– пояснив Борис Бабін, експредставник президента України в Криму.

"І це стосується не лише нас, бо це забруднення буде і моря. Адже всі ці бази скидають свої відходи фактично в річки", – наголосив він.

Україна наразі спостерігає

Наразі Росія продовжує облаштовувати півострів подібно до величезного авіаносця, який не можна потопити. Вочевидь, цей човен буде максимально ефективним, якщо матиме ядерну зброю. І в кремлівському порядку денному така мета є, підсумували аналітики.

Адже воєнна доктрина у Росії – наступального характеру. Українська ж влада поки що в основному спостерігає за тим, що відбувається, шукаючи підтримки у Заходу.