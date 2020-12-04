Вже з Нового року, а саме з 2 січня, в Україні можуть ввести локдаун через складну ситуацію з коронавірусом. Якими саме будуть нові обмеження та заборони – достеменно невідомо. Проте влада переконує що точно не зупинятимуть транспорт і не закриватимуть аеропорти.

Які обмеження можуть ввести під час локдауну в Україні та що не потрапить під заборони та обмеження – читайте у матеріалі 24 каналу. Зауважимо, що точно відомо, що за умов локдауну не введуть режим надзвичайного стану.

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Транспорт

Прем’єр Денис Шмигаль 4 грудня запевнив, транспорт в Україні продовжить працювати за локдауну. За словами глави уряду, транспорт – не головне джерело активного поширення COVID-19.

При цьому Шмигаль вкотре наголосив, що до кінця грудня не планують вводити локдаун.

Стосовно того, чи буде працювати транспорт, – так буде: і авіакомпанії, і залізниця, і міський транспорт закривати не планується навіть при жорсткішому карантині,

– сказав прем’єр.

Міністр Кабміну Олег Немчінов теж заявляв, що за локдауну не зупинятимуть міжміське та міжнародне транспортне сполучення.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що під час локдауну можливі обмеження в роботі громадського транспорту, однак повну його зупинку не обговорюють.

Водночас головний державний санітарний лікар Києва Олег Рубан запевнив: якщо дійде до жорстких заходів, у столиці зачинятимуть все – садочки, школи та метро. При цьому мер Києва Віталій Кличко наполягає, що транспорт у місті таки має працювати, але за умови дотримання карантинних норм.

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Кордони та авіація

Закривати аеропорти і забороняти в'їзд іноземцям недоцільно за умов введення локдауну. Адже коронавірус вже є всередині країни і такі обмеження суттєво не вплинуть на епідеміологічну ситуацію, пояснив 4 грудня глава МЗС Дмитро Кулеба.

Проте, чи закриватиме Україна держкордони – наразі невідомо, адже таке рішення уряд прийматиме колегіально.

Своєю чергою Криклій запевнив, що внутрішні перельоти не скасовуватимуть. А щодо міжнародного авіасполучення – братимуть до уваги ситуацію в іншій країні.

Освіта

Навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі. Тобто школи і садочки під час локдауну не закриватимуть, заявив член комітету Ради з питань освіти, науки та інновацій, нардеп від "Слуги народу" Роман Грищук.

Він наголосив, що Міносвіти рекомендує школам та садочкам йти на карантин, якщо в групі або класі є випадки зараження COVID-19. На запитання, як локдаун вплине на навчання студентів, нардеп нагадав, що заклади вищої освіти ще раніше перейшли на дистанційний режим роботи.

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Школи Києва

Щодо, зокрема, шкіл Києва, то вони готові до можливого локдауну. Про це заявила директорка Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.

У відомстві розглядають 2 варіанти роботи столичних шкіл під час лондауну:

якщо локдаун триватиме до 23 січня, то всі заклади освіти Києва закриються;

якщо канікули завершаться 11 січня, то перший тиждень навчання розпочнеться дистанційно.

"Ми наполегливо рекомендували керівникам освітніх закладів проводити святкові заходи виключно в межах одного колективу. Ані батьків, ані сторонніх аніматорів ми рекомендуємо не допускати", – розповіла Фіданян.

Верховна Рада

Навіть, якщо в Україні введуть локдаун, то у парламенті його не буде. У цьому запевнив спікер Ради Дмитро Разумков.

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На відміну від будь-кого, Верховна Рада ні на карантин, ні на локдаун точно не піде,

– наголосив глава парламенту.

За його словами, можуть бути внесені лише зміни до графіка роботи Ради, зокрема проводитимуть менше пленарних засідань, і вони можуть бути скорочені. Також депутати можуть працювати в онлайн-режимі в комітетах.

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