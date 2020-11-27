Основними напрямами діяльності Служби безпеки України мають стати захист національної безпеки, боротьба з тероризмом та забезпечення конституційного ладу держави. Свої зусилля відомство буде спрямовувати на запобігання злочинам, а не на розслідування вже скоєних правопорушень.

Такі зміни передбачає доопрацьований депутатами законопроєкт з реформування СБУ. Зазначається, що боротьба з організованою злочинністю, злочинами у сфері економіки, корупцією тощо, залишиться у функціоналі відомства лише у контексті захисту національної безпеки. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич у бліц-інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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Зміниться філософія спецслужби

Завітневич зазначив, що основні зусилля відомство повинне зосередити на випередженні злочинів. Сучасні гібридні війни ведуться "проксі" силами, тобто приватними військовими компаніями з використанням терористичних організацій і транснаціональних злочинних угруповань. Тому контррозвідувальне забезпечення всіх гілок влади і життєво важливих національних інтересів, боротьба з тероризмом і захист конституційного ладу мають стати основними напрямами діяльності СБУ.

Усе інше – боротьба з організованою злочинністю, злочинами у сфері економіки, корупцією та інше, наголошую, виключно через призму зазначених вище напрямів,

– додав голова профільного комітету парламенту.

Скоротили усе невластиве та залишили прямий функціонал

У доопрацьованому законопроєкті більше немає статті, яка стосувалася контрабанди деревини та лісоматеріалів. На думку Завітневича, таке звуження підслідності необхідне для трансформації відомства у спецслужбу.

Глава СБУ розкритикував законопроєкт

Іван Баканов 13 листопада зазначив, що питання реформування СБУ нині стало занадто політизованим, а розроблений депутатами проєкт не сприяє посиленню національної безпеки.

Він додав, що фінальну редакцію тексту ніхто з членів комітету не обговорював з СБУ. На його думку, така "реформа" не має нічого спільного із стандартами провідних спецслужб НАТО та ЄС, до яких так прагне Україна. Це швидше нагадує спробу послабити державу та президента.

Якщо СБУ позбавлять функції досудового розслідування і передадуть ці повноваження іншому органу, то це спричинить дублювання компетенцій. Також буде неможливо проводити належне розслідування, оскільки підслідні СБУ справи мають свою специфіку.

Крім того, зауважив Баканов, із завдань, функцій і повноважень СБУ законодавці вилучили усі положення, які стосуються економіки.