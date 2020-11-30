Президент України Володимир Зеленський запропонував відтермінувати запровадження реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Також він пропонує знизити штрафи та скасувати відшкодування невдоволеним покупцям. На такі поступки Зеленський йде через запроваджений карантин.

Відповідний законопроєкт №4439 Зеленський подав до Верховної ради. Про це повідомляє 24 канал.

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У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що така необхідність виникла через запровадження карантину для боротьби з COVID-19 та уточнення окремих положень законів про впровадження РРО.

Що передбачає законопроєкт Зеленського

Відтермінувати з 1 квітня 2021 року до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп.

Скасувати механізм компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення порядку проведення розрахункових операцій частини суми штрафів.

Скасувати штрафи за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО.

Продовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів штрафів за порушення окремих вимог закону щодо використання програмних реєстраторів розрахункових операцій.

Запровадити поняття "дистанційні послуги" та передбачити незастосування під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Рада провалила голосування за законопроєкт щодо ФОПів

Народні депутати 17 листопада не проголосували за законопроєкт №4313-д про відтермінування касових апаратів для ФОП. Його не змогли ухвалити за основу. За відтермінування проголосували всього 17 парламентарів, проти – 228.

Цього ж дня під стінами парламенту знову зібралися ФОПи. Люди виступали проти введення касових апаратів.

Більше інформації про введення касових апаратів в Україні шукайте за посиланням.