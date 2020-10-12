"Преса відчуває всі тонкощі": у Зеленського задоволені тим, що пишуть британські ЗМІ про візит
Візит Президента України і першої леді Володимира та Олени Зеленських до Лондона британські ЗМІ оцінили дуже позитивно. Особливу увагу світова спільнота приділила зустрічі Зеленських з принцом Вільямом та його дружиною Кетрін Міддлтон.
Розмова герцога та герцогині Кембриджських зі Зеленськими для королівського подружжя стала першою офіційною зустріччю від початку пандемії COVID-19. Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Про що Зеленські розмовляли з принцом Вільямом і дружиною
Королівський протокол забороняє розголошувати деталі розмови. Однак Жовква зізнався, що лідери України та Великої Британії говорили "про справді важливі речі". Зокрема, про благодійність. Зустріч була теплою та дружньою і тривала набагато більше, аніж спочатку планувалося.
Окрім того, Зеленський запросив герцога та герцогиню Кембриджських відвідати Україну. Організувати візит королівських осіб до інших країн є доволі складно. Однак в Офісі Президента переконані, що дуже швидко ми побачимо продовження спілкування між герцогом та герцогинею Кембриджськими і подружжям Зеленських.
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Що пишуть британські ЗМІ
Жовква наголосив, що преса Великої Британії є еталоном світової журналістики. Офісу Президента було дуже цікаво дізнатися реакцію британських ЗМІ на візит Зеленських до Лондона.
Там преса дуже непроста, відчуває всі тонкощі і реагує, якщо щось неправильно. Ми провели аналіз британської преси, нам було цікаво подивитися реакцію на цей візит. І вона була, м'яко кажучи, дуже позитивною,
– підсумував Жовква.
У Лондоні Зеленський підписав надважливі угоди:
- Меморандум про взаєморозуміння між Державним секретарем Її Британської Величності та Кабінетом Міністрів України – угода передбачає кредитні гарантії на суму 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.
- Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північною Ірландією. Зеленський назвав цю угоду історичною для України.