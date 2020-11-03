Конституційний Суд прийняв скандальне рішення щодо е-декларування, яке засудили українське суспільство, влада та міжнародні партнери. Володимир Зеленський запропонував законопроєкт, яким пропонує визнати рішення КСУ нікчемним, а чинний склад суду розпустити. Ми пропонуємо вам висловити свою думку: що потрібно робити зі суддями Конституційного Суду.

КСУ 27 жовтня прийняв рішення про фактично скасування системи електронного декларування, нагадує 24 канал. Читайте також На засіданні Ради намагаються вирішити ситуацію з КСУ: варіанти законопроєктів Що відомо про рішення Конституційного Суду Суд скасував покарання за недостовірне декларування. Тобто дозволив легально брехати в деклараціях. Крім того, цим же рішенням він позбавив повноважень НАЗК, яке проводило моніторинг проявів корупції серед чиновників.

Українська влада та міжнародна спільнота одразу ж засудили таке рішення. З’явилися розмови, що через нього Україна може навіть втратити безвіз з ЄС. Що пропонує Зеленський Президент 29 жовтня скликав термінове засідання Ради нацбезпеки й оборони. На ньому обговорювали можливі наслідки скандального рішення.

Після цього засідання український президент ініціював законопроєкт щодо розпуску чинного складу Конституційного Суду та визнання його рішення нікчемним. Зеленський закликав Раду, зокрема нардепів від "Слуги народу", підтримати документ. Однак парламент не має згоди щодо цього питання.

Водночас проєкт закону жорстко розкритикували в Європейській Раді й Венеціанській комісії. Візьміть участь в опитуванні та висловіть свою думку щодо ситуації зі суддями Конституційного Суду.