"Совок" в українській армії, на жаль, ще є. І його специфіка проявлятиметься у майбутньому ще доволі довго. Деякі люди досі продовжують мислити критеріями 1990-х.

Горбачов обманув людей у 1985 році своєю ідеєю "нового політичного мислення". Про це головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив в інтерв'ю виданню "Факти".

Актуально Хомчак відповів, якою бачить перемогу України у війні з Росією

Що стосується "совка", він є. Це даність. І ці прояви, напевно, ще будуть. Але не в тому розрізі, як подають ті, хто готовий все таврувати "совком",

– наголосив Хомчак.

Що ще сказав головнокомандувач ЗСУ