Що стосується "совка", він є, – Хомчак про армію
"Совок" в українській армії, на жаль, ще є. І його специфіка проявлятиметься у майбутньому ще доволі довго. Деякі люди досі продовжують мислити критеріями 1990-х.
Горбачов обманув людей у 1985 році своєю ідеєю "нового політичного мислення". Про це головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив в інтерв'ю виданню "Факти".
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Що стосується "совка", він є. Це даність. І ці прояви, напевно, ще будуть. Але не в тому розрізі, як подають ті, хто готовий все таврувати "совком",
– наголосив Хомчак.
Що ще сказав головнокомандувач ЗСУ
- У 1991 році народилася нова нація, а вже у 2014 – 2015 роках народилася найновіша нація. У покоління, яке підростає, вже зовсім інше ставлення до усіх матеріальних, політичних, національних та етнічних питань.
- Головним завданням є не втратити баланс і не збожеволіти, тікаючи від своєї історії у пошуках чогось незрозумілого.
- Потрібно чесно називати речі своїми іменами.
- Якщо у радянській системі було щось добре, про це варто розказати дітям і внукам, щоб вони розуміли, що такий елемент можна застосувати, бо він працює. Однак необхідно зауважити: "бійтеся і ніколи не допускайте того негативу, про який ми знаємо не з чуток".
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