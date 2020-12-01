"Інтелектуальний" локдаун передбачає, що різні регіони будуть виходити з карантину по-різному. Все залежатиме від епідеміологічної ситуації.

Що каже Арахамія про "інтелектуальний" локдаун

Термін "інтелектуальний" локдаун озвучили на одній з нарад голів фракцій. Про це очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Важливо Точної дати нема: Мендель розповіла, про що домовились на нараді щодо локдауну

Мова йшла про те, коли буде локудаун, чи буде локдаун, який саме це буде локдаун,

– зауважив політик.

За словами Арахамії, прем'єр-міністр Денис Шмигаль визначив, що буде не копія локдауну, який запроваджували навесні, а так званий "інтелектуальний локдаун". Тобто він передбачає, що вихід з карантину буде не рівномірний, а з урахуванням епідеміологічної ситуації у регіонах.

Проте нардеп додав, що в уряді ще немає фінальної моделі локдауну. Її розроблять відповідно до того, аби зменшити економічні збитки.

Що відомо про локдаун в Україні

Локдаун в Україні планують запровадити, якщо кількість хворих на коронавірус стрімко зростатиме.

ЗМІ, посилаючись на джерело в Кабміні, називали ймовірну дату локдауну – з 23 грудня по 15 січня. Однак це поки не підтвердили.

Раніше Арахамія говорив, що ведуть перемовини про запровадження "інтелектуального" локдауну.

До слова, що таке локдаун і які передумови для його запровадження читайте тут.

Актуально В Україні понад 745 тисяч людей інфікувались коронавірусом: актуальна статистика