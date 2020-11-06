Кабінет Міністрів України працює над розробкою економічної стратегії держави до 2030 року, для якої вже визначили 30 пріоритетних напрямків. Президент Володимир Зеленський заявив, що це має бути не просто декларація, а план, обов'язковий до виконання.

Національна економічна стратегія до 2030 року має з'явитися за результатами аудиту економічної діяльності держави протягом попередніх 30 років. Про це Володимир Зеленський заявив 6 листопада під час презентації векторів економічного розвитку.

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Знаю, що уряд уже почав над цим активно працювати. Залучили багатьох експертів, представників бізнесу, громадськості, міжнародних аналітиків і вчених,

– повідомив президент.

Він підкреслив, що стратегія має стати не необов'язковою декларацією, а головним планом і "дорожньою картою" для всіх гілок влади в Україні.

"Вона має отримати широке схвалення громадян насамперед і стати своєрідною "економічною конституцією України", великою нашою національною ідеєю", – заявив Володимир Зеленський.

Крім того, він прокоментував і проведення економічного аудиту держави за попередні 30 років. За словами глави держави, вперше провели комплексний аналіз, щоб зрозуміти, де саме та яких саме помилок допустили протягом цих років.

Представлення економічної стратегії: дивіться відео