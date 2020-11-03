Для того, щоб запустити ринок землі вже з 2021 року необхідно зробити низку кроків. Зокрема, передати землі ОТГ.

Про це сказав голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко. Про кроки на шляху до розв'язання проблеми він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

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За його словами, щоб ринок землі запустився вже з 1 липня 2021 року необхідно:

закінчити інвентаризацію; передати землі ОТГ; запустити обіг земель для власників паїв – у нас їх приблизно 7 мільйонів.

Ці громадяни були обмежені у праві розпорядження землею. Сьогодні власник може свій пай передати комусь тільки через заповіт, спадщину, а бувши живим – ні, бо мораторій,

– заявив Лещенко.

Водночас голова Держгеокадастру не думає, що "буде великий ажіотаж навколо земельних паїв в Україні".

Довідка. Верховна Рада 31 березня ухвалила зміни до Земельного кодексу, які скасовують мораторій на продаж землі. Так, запуск ринку землі запланований на 1 липня 2021 року. Спочатку землю зможуть купувати лише фізичні особи й не більше 100 гектарів, а юридичні особи – лише з 2024 року і не більше 10 000 гектарів.



Що відомо про ринок землі / Інфографіка 24 каналу

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