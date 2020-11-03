Що треба для запуску ринку землі: глава Держгеокадастру назвав 3 основні кроки
Для того, щоб запустити ринок землі вже з 2021 року необхідно зробити низку кроків. Зокрема, передати землі ОТГ.
Про це сказав голова Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Роман Лещенко. Про кроки на шляху до розв'язання проблеми він розповів в інтерв'ю Укрінформу.
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За його словами, щоб ринок землі запустився вже з 1 липня 2021 року необхідно:
- закінчити інвентаризацію;
- передати землі ОТГ;
- запустити обіг земель для власників паїв – у нас їх приблизно 7 мільйонів.
Ці громадяни були обмежені у праві розпорядження землею. Сьогодні власник може свій пай передати комусь тільки через заповіт, спадщину, а бувши живим – ні, бо мораторій,
– заявив Лещенко.
Водночас голова Держгеокадастру не думає, що "буде великий ажіотаж навколо земельних паїв в Україні".
Що відомо про ринок землі / Інфографіка 24 каналу
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