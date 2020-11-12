Що Україна очікує від нового президента США: відповідь ОП
В ОП сподіваються, що після вступу Джо Байдена на посаду президента США питання України не зникне з порядку денного. Наша країна потребує підтримки від Штатів у стратегічних сферах співпраці.
Сигнали, які йшли від Джо Байдена під час виборчої компанії, вселяють оптимізм. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє "Новое время".
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Сигнали, які йшли від тоді ще кандидата в президенти Джозефа Байдена і які продовжують іти зараз, вселяють оптимізм. США готові і надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України, у питаннях процесу завершення агресії на Донбасі і в питаннях допомоги, зокрема, фінансової, для розбудови нашої системи нацбезпеки,
– наголосив Жовква.
Що відомо про наступного президента США
- Президентські вибори у США відбулися 3 листопада.
- За попередніми результатами, найбільше голосів отримав Джо Байден.
- 7 листопада ЗМІ повідомили про його перемогу. Однак офіційних результатів виборів досі немає.
- Президент Володимир Зеленський вже привітав Байдена. Він наголосив, що "наша дружба стає тільки міцнішою".
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