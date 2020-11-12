В ОП сподіваються, що після вступу Джо Байдена на посаду президента США питання України не зникне з порядку денного. Наша країна потребує підтримки від Штатів у стратегічних сферах співпраці.

Сигнали, які йшли від Джо Байдена під час виборчої компанії, вселяють оптимізм. Про це розповів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква, повідомляє "Новое время".

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Сигнали, які йшли від тоді ще кандидата в президенти Джозефа Байдена і які продовжують іти зараз, вселяють оптимізм. США готові і надалі відігравати важливу роль у забезпеченні національної безпеки України, у питаннях процесу завершення агресії на Донбасі і в питаннях допомоги, зокрема, фінансової, для розбудови нашої системи нацбезпеки,

– наголосив Жовква.

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