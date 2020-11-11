Понад 50% українців переконані, що державною мовою у майбутньому спілкуватиметься більша частина населення України. Водночас думку про те, що російська мова стане другою державною, поділяє лише трохи більше за 30%.

Відповідні дані наводить Київський міжнародний інститут соціології. Важливо Як українці оцінюють майбутні відносини з Росією та що думають про мову: опитування Що українці думають про мову 49,8% українців назвали російську мову історичним надбанням , яке необхідно розвивати;

, яке необхідно розвивати; 29,6% бачать у ній загрозу незалежності країни;

52,2% респондентів вважають, що Україна повинна спонукати своїх громадян поважати мов у, державні символи та національні традиції;

у, державні символи та національні традиції; 38,4% бачать необхідність знайти нову об'єднавчу ідеологію.

Що українці думають про мову / Дані КМІС Зверніть увагу! Переважна більшість населення України вважає українську рідною мовою. Крім того, дуже багато людей вдома спілкуються саме українською, а не російською мовою. Що відомо про дослідження КМІС? Опитування провів Київський міжнародний інститут соціології протягом жовтня та листопада 2020 року. Загалом опитали 1502 респонденти методом телефонного інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%.