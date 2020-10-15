Понад третина українців виступають проти створення вільної економічної зони на Донбасі. Зауважимо, що у всенародному опитуванні 25 жовтня влада хоче дізнатися думку людей щодо цього питання.

Однак Зеленського і компанію вже випередили соціологи. Так, Info Sapiens наприкінці вересня вже провело таке опитування на замовлення Школи політичної аналітики НАУКМА.

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Його результати свідчать про те, що більшість з тих, хто визначився, а це – 35,8%, проти створення на Донбасі вільної економічної зони.

Частково або повністю підтримують таку ідею 22,4% відсотки. Також 41,8% респондентів не дали чіткої відповіді.

Зверніть увагу! Опитування проводили з 2 по 16 вересня 2020 року, а його вибірка склала 2000 респондентів.

Зауважимо, що 15 жовтня президент Зеленський озвучив друге з п'яти питань, на які запропонують відповісти українцям в рамках всенародного опитування 25 жовтня. Воно звучить так: Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?

Згодом у мережу потрапили усі 5 запитань, що планує поставити українцям влада. В Офісі Президента вже підтвердили їх достовірність.

Які питання поставлять українцям на всенародному опитуванні 25 жовтня: