Більшість – проти: що українці думають про вільну економічну зону для Донбасу
Понад третина українців виступають проти створення вільної економічної зони на Донбасі. Зауважимо, що у всенародному опитуванні 25 жовтня влада хоче дізнатися думку людей щодо цього питання.
Однак Зеленського і компанію вже випередили соціологи. Так, Info Sapiens наприкінці вересня вже провело таке опитування на замовлення Школи політичної аналітики НАУКМА.
До теми Вільна економічна зона лише на Донбасі – це погано: експерт пояснив причину
Його результати свідчать про те, що більшість з тих, хто визначився, а це – 35,8%, проти створення на Донбасі вільної економічної зони.
Частково або повністю підтримують таку ідею 22,4% відсотки. Також 41,8% респондентів не дали чіткої відповіді.
Зауважимо, що 15 жовтня президент Зеленський озвучив друге з п'яти питань, на які запропонують відповісти українцям в рамках всенародного опитування 25 жовтня. Воно звучить так: Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
Згодом у мережу потрапили усі 5 запитань, що планує поставити українцям влада. В Офісі Президента вже підтвердили їх достовірність.
Які питання поставлять українцям на всенародному опитуванні 25 жовтня:
- Чи підтримуєте ви ідею довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих розмірах?
- Чи підтримуєте ви створення вільної економічної зони на території Донецької та Луганської областей?
- Чи підтримуєте ви скорочення кількості народних депутатів до 300?
- Чи підтримуєте ви легалізацію канабісу в медичних цілях – для зменшення болю у важких хворих?
- Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?