Ігоря Фоменка призначили тимчасово виконуючим обов'язки генерального директора державного концерну Укроборонпром. Ще одним указом Зеленський звільнив його попередника – Айвараса Абромавичуса, який раніше подав заяву про відставку.

Заступник гендиректора Укроборонпрому Мустафа Найєм повідомив, що новий гендиректор повністю підтримує стратегію попереднього керівництва. В ефірі 24 каналу він зазначив, що головним напрямком роботи нового гендиректора є виробництво. Ще до приходу в концерн Фоменко обіймав керівні посади на заводі та мав досвід роботи в оборонній галузі.

Актуально Що чекає нового очільника Укроборонпрому: Найєм розповів про наслідки зміни керівництва

Що відомо про Ігоря Фоменка

Ігоря Фоменка призначили заступником генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки у листопаді 2019 року.

Раніше він працював на Луганському акумуляторному заводі та Луганському верстатобудівному заводі.

Також обіймав керівні посади в холдинговій компанії АвтоКрАЗ, Corum Group і ICDI Group.

Він отримав ступінь MBA в Institute of International Business Relations у Німеччині, пройшов курси Executive Education в Harvard Business School і INSEAD.

За словами Найєма, нового директора Укроборонпрому знають "усі ключові гравці: і в уряді, і в підприємстві".

Новим генеральним директором стала людина, яка знає нашу стратегію і продовжуватиме її,

– ствердив Найєм.

Також експерт сказав: "Найголовніше те, що Фоменко точно розділяє нашу концепцію трансформації. Він підтримує розділення Укроборонпрому на 7 галузевих корпорацій, як створять після реформування".

Абромавичус виконав усі завдання

Заступник генерального директора Укроборонпрому повідомив, що вперше за всю історію компанії в концерні змінили керівництво без різних скандалів, корупційних справ чи кримінальних проваджень.

Айворос Абромавичус сказав про те, що він піде, тільки-но виконає усі поставлені завдання:

стабілізувати роботу концерну;

зберегти його потенціал;

зберегти темпи виробництва під час зміни менеджменту.

За словами Найєма, Абромавичус виконав усі завдання: не зірвав жоден контракт, запустив міжнародні аудити та зберіг усі темпи промислового виробництва. Саме під його керівництво розробили стратегію трансформації концерну, яка лягла в основу законопроєкта, зареєстрованого у Верховній Раді.

"У стратегії концерну нічого не змінюється, команда працює в повному штатному розкладі. Жодних проблем, інтриг, скандалів немає. Ми рухаємось далі", – також додав Мустафа Найєм.