Напередодні Міжнародний суд у Гаазі розділив справу щодо захоплення українських кораблів і суден на Азові на 2 частини. У МЗС України вважають, що таке рішення вплине не лише на часові межі розгляду справи. Водночас Росія може уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права.

Деталі заяви МЗС щодо наслідків рішення про поділ справи на 2 частини: юрисдикційну та по суті

Як наголосив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, вищезазначене рішення – абсолютно традиційне та характерне. Про це представник МЗС сказав у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.

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В окремих випадках, дійсно, є практика розгляду одночасно як юрисдикційної фази, так і по суті. Водночас у понад 90 випадках кейсів, суд ухвалює рішення про біфуркацію, тобто про поділ розгляду справи на два елементи, як і сталося цього разу. Мовиться, можливо, про трохи довші часові межі, але це не критично. Буквально про декілька місяців,

– зазначив Єнін.

Він додав, що в інших справах, які з ініціативи України розглядали за аналогічним механізмом, Київ успішно подолав юрисдикційні зауваження РФ. І такі успіхи були як в Міжнародному суді ООН, так і за позовом, згідно з Конвенцією ООН з морського права

Єнін переконує, на біфуркації наполягала російська сторона, і Україна це чітко розуміє.

"Кремль таким чином всіляко намагався затягнути розгляд цієї справи, відтягуючи момент настання відповідальності за порушення нею норм і принципів міжнародного права. Проте, ми постійно йдемо вперед, ми – дуже переконливі в наших юридичних аргументах", – підкреслив дипломат.

За його словами, про силу юридичної позиції України свідчить той факт, що суд майже одноголосно підтримав наказ про застосування тимчасових заходів до Росії. Висловився проти лише один суддя, але він власне і є російським представником.

Ми продовжуємо супроводжувати зазначене питання. Розклад засідань суду передбачено на два роки вперед. Коронавірус, безумовно, може вносити певні корективи, але ми від цього кардинально не залежимо, процес рухається вперед, і десь до кінця 2022 року ми вже розраховуємо на фінальне рішення міжнародного арбітражу в рамках цього питання,

– зауважив заступник міністра.

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