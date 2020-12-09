Головним здобутком України у врегулюванні конфлікту на Донбасі у 2020 році є режим припинення вогню. Окрім того, цьогоріч вдалося провести декілька обмінів полоненими між Україною та Росією.

В Україну вдалося повернути не лише військових, але й людей, які перебували в ув'язненні у Росії та на території окупованих Донеччини і Луганщини. Про це представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Андрій Костін розповів в інтерв'ю ТСН.

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Що ми втратили? Перше і головне – ми втратили чотирьох наших захисників. Так, в 10 разів зменшилися бойові втрати, бо минулого року у цей час ми отримували звістки про втрату наших хлопців і дівчат кожні 72 години,

– наголосив Костін.

Що ще сказав Костін

Життя кожного українського військового – неоціненне.

Українська сторона втратила темп. Активна діяльність України у ТКГ викликала спротив у Росії. Вже приблизно з липня – серпня "переговори в політичній підгрупі і форматі ТКГ практично не просуваються з боку політичного врегулювання".

Робота на початку року була доволі оптимістична. Однак згодом Росія просто заблокувала процес.

Зверніть увагу! З 27 липня 2020 року на Донбасі триває режим повного та всеосяжного припинення вогню. Однак російські окупанти постійно його порушують. Детальніше читайте тут.