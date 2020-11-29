З 1 грудня в Україні зростає прожитковий мінімум, починається підготовка до новорічно-різдвяних свят з низкою обмежень, а в банк відтепер не обов'язково носити паперові документи, якщо маєте додаток "Дія"

Детальніше про зміни – у матеріалі сайту 24 каналу.

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Зростає прожитковий мінімум

З 1 грудня в Україні зростає прожитковий мінімум. Збільшаться, відповідно, і виплати, які до нього прив'язані: пенсії, допомога по безробіттю, допомога на дітей та аліменти.

Прожитковий мінімум за категоріями буде таким:

для дітей віком до 6 років – 1 921 гривня;

для дітей віком 6 – 18 років – 2 395 гривень;

для працездатних осіб – 2 270 гривень;

для осіб, які втратили працездатність – 1 769 гривень.

Варто зазначити, що мінімальна зарплата до прожиткового мінімуму прямо не прив'язана, а отже у грудні залишиться на рівні 5 тисяч гривень. Проте індексація зарплати до прожиткового мінімуму прикріплена – у грудні вона складе 2 270 гривень. Індексацію повинні проводити всі роботодавці.

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю залишиться без змін, а максимальний зросте до 9 080 гривень (4 прожиткові мінімуми).

Мінімальна пенсія зросте на 57 гривень і складатиме відтепер 1 769 гривень. Надбавка за вислугу років становитиме 17,69 гривень щомісяця за кожен додатковий рік (1% від мінімальної пенсії).

Самотнім українцям, яким понад 80 років, з грудня нараховуватимуть 707 гривень 60 копійок (40% прожиткового мінімуму).



Мінімальна пенсія зросте на 57 гривень / Фото pixabay

Мінімальний розмір аліментів:

для дітей віком до 6 років – 960,5 гривні;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1197,5 гривні.

Рекомендовані виплати, до яких суд може зобов'язати, вдвічі вищі – 1 921 гривня та 2 395 гривень відповідно.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування:

віком до 6 років – 4 803 гривні;

віком 6 – 18 років – 5 988 гривень.

Соціальна допомога на дітей з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування:

віком до 6 років з інвалідністю – 6 724 гривні;

віком від 6 до 18 років – 8 383 гривні.

Декретні виплати для працюючих батьків чи ФОПів залежать від розміру доходу. Для безробітних – щонайменше 2 383 гривні за 126 днів (25% від прожиткового мінімуму).

Пакунок малюка з грудня – 5 763 гривні (щонайменше 3 прожиткові мінімуми для дитини до 6 років).

Укрзалізниця відновлює рух низки поїздів

Укрзалізниця напередодні зимових свят відновлює рух на низці напрямків. Також частину маршрутів продовжать та збільшать періодичність курсування поїздів.

Відновлюють рух такі поїзди:

№ 13/14 Київ – Солотвино (Тересва) щоденно зі столиці з 13 грудня, назад з 14 грудня.

№ 26/25 Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів щоденно з Одеси з 13 грудня, назад з 14 грудня.

№ 58/57 Ковель – Одеса через день із Ковеля з 13 грудня, з Одеси з 14 грудня.

№ 70/69 Маріуполь – Львів щоденно із Маріуполя з 13 грудня, зі Львова – з 15 грудня.

№ 138/137 Хмельницький – Лисичанськ з 13 грудня щоденно із Хмельницького, назад 14 грудня.

№ 357/358 Київ — Рахів щоденно з 18 грудня з Києва, з 19 грудня – з Рахова.

№ 745/746 Київ — Славське щоденно з 15 грудня в обох напрямках.

№ 142 Львів – Бахмут (уже курсує);

№ 217/218 Київ – Рахів (уже курсує).

Курсуватимуть додаткові потяги:

№168 Львів – Одеса їздитиме в обох напрямках 30 грудня 2020 та 3 січня 2021.

№198 Ковель – Львів здійснить рейси в обох напрямках 30 грудня 2020 року, 3, 6, та 10 січня 2021 року.

№ 768/767 Київ – Херсон, з Києва курсуватиме 29, 30 грудня 2020 року, 3 та 10 січня 2021 року, з Херсона – 30, 31 грудня 2020 року, 4 та 11 січня 2021 року.

Будуть додаткові рейси поїздів:

№ 774 Київ – Шостка: 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.

№ 782 Київ – Черкаси: 30 грудня 2020 та 6 січня 2021.

Продовжать маршрут поїзда № 779/780 Суми – Вінниця.

З 13 грудня 2020 року щоденно курсуватимуть поїзди:

№ 41/42 Дніпро – Трускавець;

№ 43 Івано-Франківськ – Київ;

№ 45/46 Лисичанськ – Київ;

№ 118/117 Чернівці – Київ.

Квитки вже можна купити в залізничних касах або на сайті Укрзалізниці.



Зросте і періодичність курсування деяких поїздів / Фото Укрзалізниця, Facebook



Крім того, Укрзалізниця на святковий період призначила додатковий потяг "Інтерсіті" до Карпат. Він курсуватиме за маршрутом Київ – Славське щоденно з 15 грудня по 17 січня.

З Києва він вирушатиме о 6:00 і буде зупинятися у Коростені (7:31), на станції "Підзамче" (11:01), у Львові (11:09) та у Стрию (12:19) і прибуватиме у Славське о 13:16.

Зі Славського поїзд буде вирушати о 16:20 із зупинками у Стрию (17:18), Львові (18:26), "Підзамче" (18:54), Коростені (22:22). До Києва буде прибувати о 23:57.

Паспорти з "Дії" можна показувати у банках

З 1 грудня у банках можна буде проводити касові операції за допомогою електронних документів у мобільному додатку "Дія"

Тобто клієнтам банків, які мають електронний паспорт у "Дії", більше не потрібні паперові документи для підтвердження своєї особистості в банківському відділенні.

Обмеження на свята

У грудні українці матимуть додаткові вихідні: 23-25, коли християни західного обряду відзначають Різдво, та з 30 грудня по 1 січня – Новий рік. При цьому робочими будуть суботи 29 грудня (замість 31) та 22 грудня (замість 24).

Однак вже зрозуміло, що самі зимові свята відбудуться з низкою карантинних обмежень.

Так, головну ялинку у Києві цьогоріч "запалять", як годиться, 19 грудня. Та Різдво й Новий рік будуть відзначати без концертів і масових гулянь. На Софійській площі не буде традиційних ярмарків з їжею, обіцяють лише напіввідкриті кіоски з напоями. Кілька фудкортів та сувенірних будиночків буде на Андріївському узвозі та на Володимирській гірці. Святкові заходи планують і біля арки Дружби народів.

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В інших містах України ще шукають рішення, як відзначити свята безпечно і, при цьому, повністю не відмовлятися від традиційних заходів. Наприклад, в Івано-Франківську вже зазначили, що новорічно-різдвяний ярмарок скасовувати не будуть. А у Житомирі, аби створити святковий настрій, 19 грудня по всьому місту буде їздити Санта зі своїми ельфами, мішком подарунків та справжньою ялинкою.

Карантин вихідного дня завершується, новий локдаун – під питанням

З 14 листопада в Україні діє карантин вихідного дня. Остання субота й неділя, які підпадають під дію обмежень, наразі – 28 та 29 листопада. Якщо кількість хворих продовжуватиме зростати, в уряді не виключають новий локдаун.

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Незважаючи на те, що зараз поширюється чимало чуток про введення жорсткого карантину у грудні, офіційної інформації з цього приводу немає. Так, в Офісі президента повідомили, що такий сценарій можливий у випадку погіршення епідемічної ситуації – поки що медична система витримує навантаження

Про те, що підстав для ухвалення рішення про локдаун немає, говорить і очільник МОЗ Максим Степанов. За його словами, сьогодні заповнено загалом по країні 50% ліжок. Є регіони-винятки, де ситуація гірша, але, все ж, необхідності посилювати карантин в уряді не бачать.



Чинні на кінець листопада карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

Розпочнеться регулярне авіасполучення з Чорногорією

З 1 грудня розпочинається і регулярне авіасполучення між Україною та Чорногорією за напрямком Київ-Подгориця. Польоти буде здійснювати авіакомпанія "Windrose" і квитки уже можна придбати на її сайті.

Наразі тимчасовий в'їзд у Чорногорію дозволений без обмежень резидентам України (українцям та іноземцям, які мають посвідку на проживання тут), які останні 15 днів до в'їзду перебували у країні "зеленого" списку Чорногорії.

Prozorro буде визначати доброчесність постачальників в е-форматі

З 3 грудня в електронній системі Prozorro замовники будуть зазначати підстави, які можуть стати причиною для відмови постачальнику в участі у торгах.

Критерії, за якими відбуваються публічні закупівлі, можна розділити на три категорії:

критерій доброчесності : чи не порушував учасник, зокрема, антикорупційне законодавство, чи не має він податкової заборгованості;

: чи не порушував учасник, зокрема, антикорупційне законодавство, чи не має він податкової заборгованості; кваліфікаційні критерії : чи має постачальник необхідну кваліфікацію для поставки того чи іншого товару або надання послуги, виконання робіт;

: чи має постачальник необхідну кваліфікацію для поставки того чи іншого товару або надання послуги, виконання робіт; критерії до предмету закупівлі: наскільки товар, роботи або послуги, що пропонує постачальник, відповідають вимогам замовника, що прописані у тендерній документації.

Першими у цьому списку перейдуть в електронний формат критерії доброчесності. Тепер вони будуть виводитися у вигляді електронних полів у системі Prozorro, які замовник публікує для постачальника, а той – надає необхідні документи та довідки (або система надає інформацію з реєстрів).



Пізніше в електронний формат будуть переведені й інші критерії, за якими відбуваються публічні закупівлі.

Штрафи за відсутність масок

Рішення про те, що українців штрафуватимуть за відсутність захисних масок чи респіраторів, набуло чинності 21 листопада. Йдеться про перебування у громадських місцях і транспорті. Порушникам доведеться сплатити від 170 до 255 гривень штрафу.

У законі чітко прописано, що маска або респіратор повинні закривати повністю ніс і рот. Саморобні засоби індивідуального захисту використовувати дозволяється. Штрафи за перебування без маски на відкритому повітрі, наприклад, у парку, стягувати не будуть.



Що чекає на порушників карантину / Інфографіка 24 каналу

Зміни в оцінці нерухомості

З 1 грудня в Україні продовжать другий етап реформування системи оцінки нерухомості.

Згідно з чинним законодавством, купівля-продаж, здача в оренду, внесення нерухомості до статутного капіталу супроводжується подвійний оплатою за оцінку – окремо за землю, окремо за власне нерухомість. Наразі ж планують запровадити єдину оцінку об'єкта без поділу на оцінку землі і нерухомого майна.

Крім того, для українців буде надаватися нова адмінпослуга: автоматична видача довідки про вартість нерухомості в електронному вигляді. Передбачено, що кожен зможе самостійно зробити на сайті оцінку своєї нерухомості і використовувати звіт для укладення угоди.