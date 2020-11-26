Щодо Росії НАТО застосовує більш жорстку риторику, – "слуга народу"
У НАТО пам'ятають, що Росія – це конкретний ворог. Тому проти неї застосовують більш жорстку риторику. Проте наразі Альянс зосередився на інших проблемах.
Наразі на порядку денному в НАТО номер 1 - це пандемія, однак про агресію Росії не забувають. Про це заявив депутат від "Слуги народу" Єгор Чернєв в інтерв'ю "Цензор.Нет".
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Щодо Росії вони (НАТО – 24 канал) застосовують більш жорстку риторику,
– наголосив політик.
Чернєв відзначив, що в декларації Парламентської асамблеї за підсумками 2020 року фігурують всього 5 країн:
- Грузія, Україна, а також Боснія і Герцеговина. У документі зауважили, що потрібно підтримувати їх євроатлантичну інтеграцію, посилювати стійкість щодо іноземного вторгнення.
- Китай та Росія. При цьому Китай розглядають як потенційну загрозу, а Росію – як вже наявну.
Крім цього, депутат наголосив, що в декларації є жорстке формулювання про те, що Росія повинна нести відповідальність за всі скоєні порушення міжнародного права. Хоча Альянс залишив право відкритого діалогу з Росією.
За словами Чернєва, не можна сказати, що Україна повністю зникла з радарів НАТО, однак в Альянсу поки є більш глобальні проблеми.
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