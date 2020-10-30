Партія "Голос" повідомляє, що проти суддів Конституційного Суду відкрили кримінальне провадження. Його вже внесли до Єдиного реєстру судових розслідувань та скерували до ДБР.

Кримінальне провадження почали за статтею про захоплення державної влади. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба партії "Голос".

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Проти суддів Конституційного Суду вже відкрито кримінальне провадження. Заяву про правопорушення, за якою відкрите провадження, вніс наш Ярослав Юрчишин,

– йдеться у повідомленні.

Партія інформує, що провадження вже внесли до Єдиного реєстру судових розслідувань та скерували до ДБР.

У Державному бюро розслідувань 24 каналу заявили, що наразі уточнюють у слідчих цю інформацію.

У "Голосі" також додають, що у межах цього провадження законно можна довести, чи була змова з метою захоплення влади.

"Якщо це зроблять, то потрібно відсторонити від суддівства зрадників і законним способом наповнити суди тими людьми, які будуть справді відстоювати основний закон", – наголошують у партії.

Що відомо про звернення Юрчишина

Народний депутат заявив, що рішення Конституційного Суду щодо е-декларацій і повноважень НАЗК має ознаки злочину щодо спроби повалення державної влади.

​Партія "Голос" разом з юристами підготувала відповідне звернення в Офіс генпрокурора.

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Зверніть увагу! У НАЗК стверджують, що рішення щодо е-декларування КСУ ухвалив у власних інтересах. Двоє членів Конституційного Суду внесли у свої декларації неправдиву інформацію, а тепер хочуть уникнути відповідальності. Крім того, скандальне рішення заблокувало понад 100 тисяч справ про корупцію та визначення переможців виборів. Більше про ситуацію з КСУ читайте за посиланням.