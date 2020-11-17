У Білорусі знизять рівень участі в ініціативі Євросоюзу "Східне партнерство" до експертного. Причиною є "політизований підхід" західних партнерів.

Таку пропозицію підтримали на одній з нарад. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, повідомляє БЕЛТА.

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За його словами, представники деяких держав ввели санкції щодо Білорусі. Макей зазначив, що такі вчинки в країні не можуть залишити без уваги. Зокрема, у Білорусі вирішили знизити участь в ініціативі до експертного рівня.

Ми бачимо, що є спроби політизувати ряд інфраструктурних, міжрегіональних проєктів в рамках цієї ініціативи,

– заявив Макей.

Відповідно до цього рішення, в ініціативі "Східне партнерство" Білорусь представлятимуть не керівники міністерств, а їхні експерти.

Зверніть увагу! Посли Євросоюзу 4 листопада 2020 року погодили введення санкцій проти самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Детальніше про це – читайте тут.

За словами Макея, ініціатором такого розвитку подій була не білоруська сторона. Він також додав, що це лише відповідь на "негативні заяви й конкретні дії" західних партнерів Білорусі, які втручаються у внутрішні справи країни.

Що відомо про ініціативу "Східне партнерство"