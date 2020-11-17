"Східне партнерство": чому Білорусь знизить рівень участі в ініціативі
У Білорусі знизять рівень участі в ініціативі Євросоюзу "Східне партнерство" до експертного. Причиною є "політизований підхід" західних партнерів.
Таку пропозицію підтримали на одній з нарад. Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, повідомляє БЕЛТА.
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За його словами, представники деяких держав ввели санкції щодо Білорусі. Макей зазначив, що такі вчинки в країні не можуть залишити без уваги. Зокрема, у Білорусі вирішили знизити участь в ініціативі до експертного рівня.
Ми бачимо, що є спроби політизувати ряд інфраструктурних, міжрегіональних проєктів в рамках цієї ініціативи,
– заявив Макей.
Відповідно до цього рішення, в ініціативі "Східне партнерство" Білорусь представлятимуть не керівники міністерств, а їхні експерти.
За словами Макея, ініціатором такого розвитку подій була не білоруська сторона. Він також додав, що це лише відповідь на "негативні заяви й конкретні дії" західних партнерів Білорусі, які втручаються у внутрішні справи країни.
Що відомо про ініціативу "Східне партнерство"
- Програму запустили у 2009 році. Її мета – наблизити до Євросоюзу 6 колишніх радянських республік – Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Грузію, Молдову та Україну.
- Ця ініціатива не означає членство країн у ЄС, але зближує країни з Європейським Союзом настільки, наскільки кожна з країн цього хоче.
- Одним з основних завдань співпраці ЄС з країнами-партнерами є боротьба з корупцією.
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