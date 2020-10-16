В Танзанії палають схили Кіліманджаро – найвищої вершини континенту. Наразі в місцевої влади немає гелікоптерів, тому всі роботи з гасіння пожежі ведуться на землі. Уряд просить залучити авіацію, аби ліквідувати вогонь з повітря.

Пожежа вже знищила 28 квадратних кілометрів угідь і є дуже активною в районі, що відомий, як пагорб Кіфуніка. Про це пише Associated Press.

До теми У Танзанії третій день горять схили Кіліманджаро: фото, відео

Міністр природніх ресурсів і туризму Танзанії повідомив, що ситуацію погіршує суха, вітряна погода. Відтак вогонь постійно поширюється, що ускладнює гасіння.

Проблема полягає в сильному вітрі, сухих пасовищах і чагарниках,

– зазначив він.

На боротьбу зі стихією залучили 600 пожежників. Крім цього, вогонь гасять десятки студентів та волонтерів. Втім місцева влада просить надати гелікоптери й літаки, адже з землі неможливо знищити всі осередки вогню.

Що відомо про пожежу на схилах Кіліманджаро

Пожежа на схилах найвищої гори Африки розпочалась в неділю, 11 липня. Вогонь зайнявся на висоті 2,5 тисячі метрів над рівнем моря. За попередньою версією, пожежу спричинили тягоноші, які допомагають альпіністам сходити на Кіліманджаро. Влада почала розслідування інциденту.

Напередодні Управління національних парків Танзанії повідомило, що рятувальникам вдалося взяти під контроль ситуацію. Однак 14 жовтня через потужний вітер масштабні пожежі поновилися знову.

Крім цього, пожежа знищила туристичний табір Хоромбо. Зокрема, 12 будинків, 2 туалети та сонячне обладнання.



Рятувальники та волонтери допомагають загасити вогонь / Фото Associated Press

В Танзанії палають схили Кіліманджаро: відео