У зоопарку Таллінна шимпанзе влаштувала генеральне прибирання у своєму вольєрі: миле відео
Працівники Талліннського зоопарку забули швабру у вольєрі з шимпанзе. Тварина не розгубилася і влаштовувала там генеральне прибирання.
Відео господарювання шимпанзе розмістили у фейсбуці зоопарку Таллінна.
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Працівники зоопарку випадково залишили швабру у вольєрі для шимпанзе.
Однак згодом помітили, що тварина не розгубилася. Навпаки – почала використовувати інструмент за призначення.
Спершу шимпанзе "підмела" розлиту воду на підлозі, зібравши її в одному місці. А після цього взялася мити вікно.
Адміністрація зоопарку нагадала, що наразі через епідемію коронавірусу заклад не працює.
Шимпанзе влаштувала генеральне прибирання у своєму вольєрі: дивіться відео
Що відомо про талліннський зоопарк?Його заснували ще у 1939 році. У зоопарку проживають понад 8 000 тварин 408 видів. Зокрема, гігантські слони та носороги, небезпечні хижаки, мавпи, білі ведмеді та багато інших екзотичних та зникаючих видів.
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