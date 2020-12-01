Працівники Талліннського зоопарку забули швабру у вольєрі з шимпанзе. Тварина не розгубилася і влаштовувала там генеральне прибирання.

Відео господарювання шимпанзе розмістили у фейсбуці зоопарку Таллінна.

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Працівники зоопарку випадково залишили швабру у вольєрі для шимпанзе.

Однак згодом помітили, що тварина не розгубилася. Навпаки – почала використовувати інструмент за призначення.

Спершу шимпанзе "підмела" розлиту воду на підлозі, зібравши її в одному місці. А після цього взялася мити вікно.

Адміністрація зоопарку нагадала, що наразі через епідемію коронавірусу заклад не працює.

Шимпанзе влаштувала генеральне прибирання у своєму вольєрі: дивіться відео