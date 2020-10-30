У межах першої програми державно-приватного партнерства у дорожній галузі будуть реалізовані шість ділянок доріг. Ці автошляхи сполучають 10 областей України.

В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на 6 ділянках доріг, їх представили потенційним інвесторам. Про це у телеграмі повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

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Про які дороги йде мова:

Харків – Дніпро – Запоріжжя (M-09, M-04, M-18)

Бориспіль – Полтава (М-03)

Херсон – Миколаїв (М-14)

Київ – Житомир – Рівне (М-06)

Ягодин – Ковель – Луцьк (М-07, М-19)

Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв (M-04, H11).

Спільно з Укравтодором, Світовим банком і Міжнародною фінансовою корпорацією презентували їх 310 учасникам із 43 країн світу та 38 компаніям потенційних інвесторів,

– зазначив Криклій.

Він додав, що ці автошляхи сполучають 10 областей України. Тому понад 12 мільйонів жителів зможуть на собі відчути покращення дорожньої інфраструктури.

Міністр також наголосив, що мовиться не про платні автошляхи, а про "дороги у кредит". Держава залучає приватні інвестиції у будівництво, а інвестор реалізовує проєкт за свої гроші. Після здачі дороги в експлуатацію він отримує платежі від держави.

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​Довідка. У планах Володимира Зеленського протягом його президентської каденції відремонтувати 24 тисячі кілометрів доріг – тобто всі національні й міжнародні.