Дніпропетровська область з вини керівництва регіону є однією з найгірших в країні за темпами реалізації президентської програми "Велике будівництво".

Про це повідомило видання "РБК-Україна".

Обсяги та якість робіт, що проводяться на об'єктах області, істотно знизилися з моменту приходу нинішнього керівництва Дніпропетровщини до влади. Саме з іменами нинішнього голови ОДА Олександра Бондаренко та голови облради Святослава Олійника видання пов'язує провал "Великого будівництва" в регіоні – якщо у 2019 році там створювалося 310 об'єктів інфраструктури, то в цьому році активні роботи ведуться лише на 30 з них.

Ті ж об'єкти, які були здані в експлуатацію або близькі до цього, перебувають у незадовільному стані. Причина – спроба керівництва області заощадити на будівництві та ремонті. Зокрема, у більшості об'єктів були серйозно урізані кошториси. Вартість впала через економію на нових меблях, благоустрої та інших складових.

Наприклад, на школу в м. Перещепине витратили 120 млн грн, при цьому залишивши її без нових меблів, зі старим обладнанням, без благоустрою і без стадіону. Школу у Волоському відкрили взагалі без меблів.

Школа №126 у Дніпрі відкрилася з непрацюючою пожежною сигналізацією і з тріщинами у стінах.

Стадіон "Спартак" у Кривому Розі після втручання Олійника позбувся цілого ряду важливих елементів.

З проєкту були викреслені реконструкція футбольного поля зі штучним покриттям, ігрові майданчики, обробка і комплектація нових внутрішніх приміщень, реконструкція старих трибун, ремонт старих внутрішніх приміщень, благоустрій території, кількість бігових доріжок зменшено з 10 до 6,

– повідомило ЗМІ.

За інформацією видання, Олійник тиснув на підрядників і вимагав з них відкати. Все це призвело до вкрай низької якості робіт.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Дніпропетровської облради Олійник є бенефіціаром ввезення відходів зі Львова до Дніпропетровської області.