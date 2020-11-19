З приміщення 162 школи Харкова довелося евакуйовувати усіх дітей та вчителів через небезпеку їхньому здоров'ю. Там 19 листопада розпилили сльозогінний газ.

На місці події працювали рятувальники, медики швидкої та правоохоронці, повідомили у поліції Харківської області. За попередніми даними, у туалеті школи два восьмикласники використали перцевий балончик.

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Щоб уникнути наслідків для здоров'я учнів і працівників, адміністрація навчального закладу провела термінову евакуацію. Загалом з приміщень школи вивели близько 1200 осіб.

Що відомо про сльозогінний газ у школі Харкова

Повідомлення про подію надійшло до представників поліції, медиків та ДСНС близько 11:50 від директорки школи.

На місце інциденту приїхали співробітники відділення радіаційно-хімічного захисту рятувальної служби, патрульні, а також поліцейські з ювенальної превенції.

Лікарі швидкої також перебували на місці інциденту, однак їх допомога нікому не знадобилась.

Після обстеження приміщень школи надзвичайниками, дітей та педагогів запустили всередину. Загрози їхньому життю та здоров'ю вже не було.

Покарають батьків

За фактом правопорушення копи склали адмінпротоколи за статтею про невиконання батьками обов'язків щодо виховання дітей. Тож, якщо поліцейські будуть певними у тому, що балончик використали саме підозрювані учні восьмого класу, їхнім батькам доведеться сплатити від 1700 до 5100 гривень штрафу.