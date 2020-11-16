В одній зі шкіл Московського району Харкова вдень 16 листопада знайшли дві колби із вкрай небезпечною речовиною, яку застосовували як засіб масового ураження під час Першої світової. Після цього з приміщення школи довелося евакуювати 380 осіб.

Наразі правоохоронці проводять перевірку та намагаються з'ясувати, як речовини потрапили до школи, повідомили у пресслужбі поліції Харківської області. Копи кажуть, що знахідку зробили у приміщенні учбового закладу на вулиці Харківська набережна.

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Там діє лише одна школа – Харківська загальноосвітня I-III ступенів №30.

Що відомо про знахідку бойових речовин у харківській школі

Про запаяні колби із зеленим порошком та надписом "Адамсіт" поліція дізналася близько 14:20 від працівників ДСНС.

Як з'ясувалося, "Адамсіт" – бойова отруйна речовина, вплив якої на дихальні шляхи людей може бути смертельним. Зазвичай "Адамсіт" жовтого кольору, але технічний – зеленого.



"Адамсіт" знайшли у димоході харківської школи / Фото пресслужби поліції Харківщини

Цілком ймовірно, що колби з порошком лежали у димоході школи понад століття. На офіційному сайті закладу вказано, що рік її заснування – 1911.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Обвидві колби вилучили. Їх знищать працівники ДСНС.