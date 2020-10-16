Діяльність низки установ у Харкові буде обмежена, а в тих, які продовжать роботу, введуть суворий контроль над дотриманням маскового режиму.

Про це повідомив у Facebook перший заступник харківського міського голови Ігор Терехов після того, як провів позачергове засідання Комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За його словами, було прийнято рішення про закриття на період карантину нічних клубів і розважальних зон в ТРЦ.

Школи, за рішенням Комісії, йдуть на канікули з 19-го жовтня. Дитячі садки продовжать роботу.

Також продовжать роботу і спортивні клуби, але з "жорстким дотриманням дистанції між відвідувачами".

Роботу міського транспорту, за словами Терехова, не обмежуватимуть: "Транспорт працює в повному обсязі, але з жорстким дотриманням маскового режиму. У метро його будуть контролювати не тільки на входах на станції, але і на платформах і вагонах", – пояснив він.

Всі ці обмеження будуть безглуздими, якщо кожен з нас не буде дотримуватися маскового режиму і не буде вимагати цього від оточуючих. Шановні харків'яни! Давайте дбайливо ставиться не тільки до свого здоров'я, а й берегти здоров'я оточуючих, тільки так у нас вийде якомога швидше вийти з "червоної" зони й перемогти пандемію в цілому,

– додав Терехов.

Нагадаємо, раніше Терехов заявив, що за ініціативою "Блоку Кернеса – Успішний Харків!" за бюджетні кошти будуть застраховані деякі групи населення, такі як лікарі, вчителі й працівники громадського транспорту.