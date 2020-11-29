Учениці 5 класу однієї зі шкіл Рожнятова, що на Прикарпатті, 27 листопада вирішили жорстоко пожартувати. Вони пригостили однокласників газованою водою, у яку підмішали засіб для проносу "Піколакс".

Про дивну ідею 2 дівчат дізнались і в поліції. Про це розповіла прессекретарка обласної поліції Христина Максимчак, повідомляє "Суспільне. Карпати".

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"Надійшло повідомлення від жителя Рожнятівського району про те, що в лікарню госпіталізували його внучку через отруєння в школі", – зазначила Максимчак.

Як з'ясували згодом правоохоронці, з цього ж навчального закладу госпіталізували ще 4 дитини.

Їх стан задовільний, загрози життю не було,

– запевнила речниця.

За її словами, всі діти пили один напій. Поліцейські згодом дізнались, що дівчата, підсипавши в газовану солодку воду "Піколакс", вирішили пожартувати.

Правоохоронці склали протоколи за статтею про невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей.