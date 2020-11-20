В Україні презентували ескіз великого Державного Герба. Організаційний комітет показав роботу переможця конкурсу. Навколо неї одразу здійнявся шквал критики. Чи отримаємо ми все ж новий державний символ – вирішуватимуть нардепи.

Експерти не виключають, що краще було б, якби Україна мала лише один герб. Однак для цього потрібно поміняти Статтю 20 у Конституції, пояснив у прямому ефірі 24 каналу Андрій Гречило, голова журі конкурсу.

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На його думку, великого герба Україні не потрібно. Проте Рада вирішила по-іншому, тому оголосили відповідний конкурс. "Я погодився і мав надію, що з'явиться багато цікавих робіт, які дозволять щось вибрати для затвердження", – зазначив Гречило.

Було багато крадених малюнків, – Гречило

За словами голови журі, всього на конкурс подали 125 робіт, але 13 з них прийшли вже після завершення терміну прийому робіт. Тому до розгляду прийняли 112 – серед них понад 100 виявилися дитячими або такими, які містили плагіат.

"Були просто крадені малюнки різних персонажів – козака, лева чи ще якісь елементи з чужих проєктів. Це для мене було дивиною. Дивно, що люди аж настільки зневажливо поставилися до авторського права", – наголосив він.

Малий герб залишиться основним символом

Гречило також пояснив, що більшість держав світу використовують лише один герб. Якщо ж їх більше, використання великого герба чітко регламентується. Переважно його використовують вищі органи державної влади – залежно від чинного законодавства країни.

Тож фактично малий герб залишиться у будь-якому випадку основним символом, який вживається скрізь. Той, який в Україні пропонують затвердити як великий, має обмежену функцію. Однозначно його мав би використовувати президент на своїх стандартах, додав він.

Важливо розуміти таку функцію цього знаку. Бо наразі люди сваряться незрозуміло за що. Щодо конкурсу – я був впевнений, що при будь-якому розкладі все одно були б суперечки та сварки у соцмережах,

– зауважив Гречило.

Автор має допрацювати певні елементи

Експерт зазначив, що робота, яка виграла конкурс, виявилася найбільш грамотно зробленою – як геральдично, так і художньо. Там присутні окремі мотиви, які свого часу пропонував ще Микола Батинський, але вони подані у авторській інтерпретації.

Довідка. Ескіз-переможець конкурсу є проєктом Олексія Кохана. Він також є співавтором Малого українського герба. Автора відзначать премією у 100 тисяч гривень.

Гречило пояснив, що журі визначило роботу Кохана найкращою, проте із певними зауваженнями. Автор повинен допрацювати певні елементи. Зокрема виправити іконографію козака, а також не зовсім вдале виконання стрічки в нижній частині – оскільки тримачі стоять на ній ногами.



Найкращий ескіз великого Державного Герба України / Фото з телеграму Ткаченка

Чого не вистачає ескізу-переможцю

На новому ескізі великого Державного Герба України не вистачає кримськотатарської тамги. У авторів, які його розробляли, не вистачило історичної свідомості, щоб зобразити на ньому також і символ Криму.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив книговидавець Віталій Капранов. За його словами, автори нового ескізу мали б усвідомлювати, що землі Кримського ханства – це майже 30% території України.

Кримське ханство є таким самим засновником нашої держави, як Русь, Велике князівство Литовське і Військо Запорозьке,

– заявив книговидавець.

Капранов зазначив, що з естетичної точки зору новий герб "нікуди не годиться". Втім, його не можна так оцінювати, адже герб несе зовсім інший зміст.

Довідка. В Україні провели конкурс на найкращий ескіз великого Державного Герба України. Найкращу роботу визначали фахівці з геральдики, історії, юриспруденції та мистецтвознавства. Детальніше про це – читайте тут.

За словами книговидавця, конкретне художнє виконання з геральдичного погляду є неважливим. Капранов розповів, що раніше герби перемальовували зі слів певних людей, тому тому на красу зображення не звертали увагу.

Чи затвердять ескіз

У Мінкульту вже готують проєкт закону "Про державні символи". Однак Капранов припустив, що новий ескіз не вдасться затвердити, адже у Верховній Раді він не набере достатню кількість голосів.

Гречило та Капранов про великий Державний Герб України: дивіться відео 24 каналу