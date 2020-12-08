Рухатись вперед із своїх бажань, а не із бажання відповідати очікуванням чи уявленням інших. Якщо ваші бажання зумовлені очікуваннями інших – вони не ваші.

Піклуйтесь про себе самі та продовжуйте рухатись

Пам'ятати, що наявність чи відсутність чогось прямо зараз – це тимчасовий контекст, а не причини відмовлятись продовжувати свій шлях.

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Знати, що якщо про вас не піклується інший – це не ознака того, що ви не заслуговуєте на турботу. Піклуйтесь про себе. Не очікуйте від інших.

Як залишатись собою і розвиватись

Ще кілька думок, якими хочу поділитись.

1. Ви не невдаха, якщо зараз не там, де хотіли б бути чи повинні були б бути на вашу думку. Ви просто ще не там. Не зупиняйтесь.

2. Нагадую: ви не повинні робити те, що роблять всі. Ви – це ви.

3. Бути самотнім – краще, ніж бути одиноким в стосунках з не вашими людьми.

4. Ви не повинні розуміти і усвідомлювати все прямо зараз. Дайте собі час.

5. Виключайте все, що не дає вам рухатись вперед. Це ваше право. Вибір чи скористатись правом – за вами.

6. Цінуйте себе. Цінуйте свій спокій. Від неспокою і тривоги – щастя не відчути.

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7. Сповільнюйтесь і переконуйтесь, що все йде так, як має. Не шукайте компроміcів із собою. Шукайте згоди.

8. Biрю, грудень буде вдалим для вас.

Джерело: Facebook