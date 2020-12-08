Шлях до щастя: вісім порад налагодити стосунки з собою
Рухатись вперед із своїх бажань, а не із бажання відповідати очікуванням чи уявленням інших. Якщо ваші бажання зумовлені очікуваннями інших – вони не ваші.
Піклуйтесь про себе самі та продовжуйте рухатись
Пам'ятати, що наявність чи відсутність чогось прямо зараз – це тимчасовий контекст, а не причини відмовлятись продовжувати свій шлях.
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Знати, що якщо про вас не піклується інший – це не ознака того, що ви не заслуговуєте на турботу. Піклуйтесь про себе. Не очікуйте від інших.
Як залишатись собою і розвиватись
Ще кілька думок, якими хочу поділитись.
1. Ви не невдаха, якщо зараз не там, де хотіли б бути чи повинні були б бути на вашу думку. Ви просто ще не там. Не зупиняйтесь.
2. Нагадую: ви не повинні робити те, що роблять всі. Ви – це ви.
3. Бути самотнім – краще, ніж бути одиноким в стосунках з не вашими людьми.
4. Ви не повинні розуміти і усвідомлювати все прямо зараз. Дайте собі час.
5. Виключайте все, що не дає вам рухатись вперед. Це ваше право. Вибір чи скористатись правом – за вами.
6. Цінуйте себе. Цінуйте свій спокій. Від неспокою і тривоги – щастя не відчути.
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7. Сповільнюйтесь і переконуйтесь, що все йде так, як має. Не шукайте компроміcів із собою. Шукайте згоди.
8. Biрю, грудень буде вдалим для вас.
Джерело: Facebook
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