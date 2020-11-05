Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не зупинятиметься на шляху до вирішення війни, але способи можуть бути різними. За словами політика, влада не має наміру витрачати для цього роки.

Що каже Єрмак про вирішення війни на Донбасі

Україна обрала дипломатичний шлях. Зокрема, перемовини у Нормандському форматі та ТКГ. Про це Єрмак заявив у програмі "VIP з Наталією Мосейчук", повідомляє пресслужба Офісу Президента.

До речі Плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а ще й на Заході, – Єрмак

Ми не збираємося витрачати роки на те, щоб припинити війну. Ми ніколи не зупинимося щодо припинення війни, але шляхи до цього припинення можуть бути різними,

– наголосив Єрмак.

Крім цього, політик зазначив, що помилкою є навіть розмови про те, щоб відмовитися від територій, які належать Україні. Наприклад, Донбас та Крим. Також Єрмак відзначив, що наразі особливу увагу приділяють відбудові Донбасу.

Зверніть увагу! Україна представила "План дій по Донбасу". У ньому передбачили виведення іноземних військ, незаконних збройних формувань і найманців з території України на початку 2021, відновлення контролю над українсько-російським державним кордом за допомогою СММ ОБСЄ та низку інших кроків. Детальніше про план читайте тут.