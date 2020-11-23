Шмигаль анонсував заходи з підтримки бізнесу на карантині: коли їх чекати
Вже протягом тижня 23 – 29 листопада Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має доопрацювати заходи з підтримки бізнесу під час карантину. Вони мають допомогти підприємствам, які найбільше постраждали через запровадження карантинних обмежень.
Минулого тижня уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді, повідомляє 24 канал.
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Тож, за словами Шмигаля, окремі заходи з підтримки бізнесу з'являться вже незабаром.
Вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців,
– сказав Шмигаль.
Як карантин вихідного дня може вплинути на бізнес
За даними дослідження компанії з автоматизації кафе і ресторанів Poster, на суботу та неділю припадає основна частина виручки закладів громадського харчування. У вихідні дні ресторани заробляють в середньому 41% від свого тижневого обігу, бари – 40%, піцерії і кальяні – 35%, фастфуд – 31%, кондитерські – 30%.
За песимістичним сценарієм розвитку подій, малий та середній бізнес не зможе впоратися з кризою та закриється. Щоб врятувати бізнес і в цілому сферу, ресторатори бачать такі рішення:
- підняття цін в меню – це допоможе збільшити середній чек і при низькій відвідуваності мати трохи більший ТО;
- переглянути ставки заробітних плат, що допоможе оптимізувати фінансову модель;
- сідати за стіл переговорів з власниками приміщень, які й без того вже шкодують, що впустили ресторан, а не аптеку або продмаг;
- інвестувати в розвиток власної доставки;
- переформатувати ті заклади, які працюють виключно на трафік.
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Карантин вихідного дня: головне
- Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив в Україні карантин вихідного дня до кінця листопада 2020 року. Відтак, щосуботи та щонеділі заборонена робота барів, кафе та ресторанів, ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.
- У МОЗ введення карантину вихідного дня пояснили намаганням зменшити кількість контактів. На думку урядовців, саме у суботу та неділю люди найбільше спілкуються між собою.
- Влада декількох міст оголосила про те, що виконувати рішення уряду не буде. Мовиться про Рівне, Житомир, Слов'янськ, Черкаси, Мукачево, Тернопіль.
- На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, українці "так собі" дотримувалися карантину.
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