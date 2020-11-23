Вже протягом тижня 23 – 29 листопада Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має доопрацювати заходи з підтримки бізнесу під час карантину. Вони мають допомогти підприємствам, які найбільше постраждали через запровадження карантинних обмежень.

Минулого тижня уряд розробив план дій з підтримки бізнесу та окремих галузей. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на традиційній селекторній нараді, повідомляє 24 канал.

Важливо Можемо втратити близько 30% заробітку: бізнес відверто розповідає про збитки через карантин

Тож, за словами Шмигаля, окремі заходи з підтримки бізнесу з'являться вже незабаром.

Вже цього тижня Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства має допрацювати показники з підтримки окремих галузей, які постраждали через запровадження карантинних обмежень. Держава підтримає підприємців,

– сказав Шмигаль.

Як карантин вихідного дня може вплинути на бізнес

За даними дослідження компанії з автоматизації кафе і ресторанів Poster, на суботу та неділю припадає основна частина виручки закладів громадського харчування. У вихідні дні ресторани заробляють в середньому 41% від свого тижневого обігу, бари – 40%, піцерії і кальяні – 35%, фастфуд – 31%, кондитерські – 30%.

За песимістичним сценарієм розвитку подій, малий та середній бізнес не зможе впоратися з кризою та закриється. Щоб врятувати бізнес і в цілому сферу, ресторатори бачать такі рішення:

підняття цін в меню – це допоможе збільшити середній чек і при низькій відвідуваності мати трохи більший ТО;

переглянути ставки заробітних плат, що допоможе оптимізувати фінансову модель;

сідати за стіл переговорів з власниками приміщень, які й без того вже шкодують, що впустили ресторан, а не аптеку або продмаг;

інвестувати в розвиток власної доставки;

переформатувати ті заклади, які працюють виключно на трафік.

Актуально Ми маємо зробити все, щоб уникнути повного локдауну, – Зеленський

Карантин вихідного дня: головне

Кабінет Міністрів 11 листопада запровадив в Україні карантин вихідного дня до кінця листопада 2020 року. Відтак, щосуботи та щонеділі заборонена робота барів, кафе та ресторанів, ТРЦ та інших закладів розважальної діяльності, спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

У МОЗ введення карантину вихідного дня пояснили намаганням зменшити кількість контактів. На думку урядовців, саме у суботу та неділю люди найбільше спілкуються між собою.

Влада декількох міст оголосила про те, що виконувати рішення уряду не буде. Мовиться про Рівне, Житомир, Слов'янськ, Черкаси, Мукачево, Тернопіль.

На думку міністра охорони здоров'я Максима Степанова, українці "так собі" дотримувалися карантину.