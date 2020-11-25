У Кабміні готуються до всіх можливих сценаріїв протидії коронавірусу. Зокрема, глава уряду Денис Шмигаль не виключив, що на новорічні свята таки можуть ввести локдаун.

На початку грудня оцінять результати карантину вихідного дня

На початку грудня оцінять, чи дав результати карантин вихідного дня. Про це Шмигаль повідомив під час засідання уряду 25 листопада, інформує 24 канал.

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Ми готуємось до всіх можливих сценаріїв, включаючи до введення карантину на зимові свята. Наразі вся країна у "помаранчевій" зоні, діє карантин вихідного дня і це зважена альтернатива карантину вихідного дня,

– зазначив Шмигаль.

Покращення ситуації вже помітні, – глава уряду

Проте певні покращення з ситуацією із захворюваністю на COVID-19 уже помітні. За словами прем'єра, їх досягнули саме завдяки дії карантину вихідного дня та зменшення мобільності населення.

"І за кількістю зайнятих ліжкомісць, і за кількістю захворілих у нас фактично другий тиждень пішов, як стабілізувалася кількість хворих, які займають ліжкомісця у лікарнях, на рівні 27 – 28 тисяч. Ми не рухаємося вгору, не перетинаємо відмітку у 30 тисяч", – наголосив прем'єр.



У Кабміні прогнозують, що на плато по захворюваності на коронавірус Україна має вийти саме на початок грудня.

Зверніть увагу! Раніше про те, що локдаун можуть ввести на новорічні свята, повідомили позаштатний радник голови Офісу Президента Тимофій Милованов та міністр культури України Олександр Ткаченко.