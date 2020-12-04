Локдаун в Україні може початися в січні, – Шмигаль
Наразі коронавірусна ситуація в Україні сприяє тому, що жодного посилення карантину в грудні не буде. Натомість у січні уряд може запровадити локдаун.
Локдаун в Україні може початися в січні: заява Шмигаля
Відповідну заяву прем'єр зробив під час години запитань до уряду в Раді. Про це повідомляє 24 канал.
Важливо Уряд не продовжив карантин вихідного дня: що далі
Міністр охорони здоров'я заявив, що медична система витримує в грудні навантаження. Однак воно – надзвичайно високе та надзвичайно важко працювати медикам. Але ми можемо допустити, що протягом грудня не буде потреби посилювати карантинні заходи. Далі будемо говорити про січень,
– зазначив Шмигаль.
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