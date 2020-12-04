Наразі коронавірусна ситуація в Україні сприяє тому, що жодного посилення карантину в грудні не буде. Натомість у січні уряд може запровадити локдаун.

Локдаун в Україні може початися в січні: заява Шмигаля

Відповідну заяву прем'єр зробив під час години запитань до уряду в Раді. Про це повідомляє 24 канал.

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Міністр охорони здоров'я заявив, що медична система витримує в грудні навантаження. Однак воно – надзвичайно високе та надзвичайно важко працювати медикам. Але ми можемо допустити, що протягом грудня не буде потреби посилювати карантинні заходи. Далі будемо говорити про січень,

– зазначив Шмигаль.

Зверніть увагу! Станом на 4 грудня в Україні зареєстрували 15 131 новий випадок коронавірусної хвороби. Від ускладнень хвороби померли 235 пацієнтів, натомість видужали – 13 383 людини. Загалом від початку інфікувалася 87 891 людина. Щоправда, 397 809 видужали та 13 195 померли.

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