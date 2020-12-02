Шмигаль і Марченко презентують проєкт Держбюджету-2021 на засіданні "Слуги народу", – нардепка
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко приїхали на засідання фракції "Слуга народу". Вони проводять презентацію проєкту Державного бюджету на 2021 рік.
Про приїзд Шмигаля та Марченка на засідання "слуг народу" в коментарі Інтерфакс-Україна повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.
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Засідання фракції все ще триває. Прем'єр-міністр і міністр фінансів проводять презентацію проєкту бюджету,
– розповіла Кравчук.
Засідання фракції почалося приблизно о 18:30, а презентація проєкту Держбюджету-2021 – після 20:30.
Раніше про приїзд членів Кабінету Міністрів повідомляв у телеграмі народний депутат Олександр Качура.
На засіданні фракції планують також обговорити питання виходу з конституційної кризи та напрацювання відповідних законопроєктів, зокрема про Службу безпеки України.
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Що відомо про Держбюджет-2021
- 26 листопада уряд затвердив проєкт Держбюджету на 2021 рік до другого читання.
- Дефіцит зменшили з 6% ВВП до 5,47% ВВП (з 270 мільярдів гривень у законопроєкті, поданому на перше читання, до 246,4 мільярда гривень).
- Доходи проєкту бюджету передбачили у розмірі 1,092 трильйона гривень, видатки – 1,328 трильйона.
- 27 листопада допрацьований проєкт Дербюджету-2021 надійшов у Верховну Раду.
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