Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр фінансів Сергій Марченко приїхали на засідання фракції "Слуга народу". Вони проводять презентацію проєкту Державного бюджету на 2021 рік.

Про приїзд Шмигаля та Марченка на засідання "слуг народу" в коментарі Інтерфакс-Україна повідомила народна депутатка Євгенія Кравчук.

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Засідання фракції все ще триває. Прем'єр-міністр і міністр фінансів проводять презентацію проєкту бюджету,

– розповіла Кравчук.

Засідання фракції почалося приблизно о 18:30, а презентація проєкту Держбюджету-2021 – після 20:30.

Раніше про приїзд членів Кабінету Міністрів повідомляв у телеграмі народний депутат Олександр Качура.

На засіданні фракції планують також обговорити питання виходу з конституційної кризи та напрацювання відповідних законопроєктів, зокрема про Службу безпеки України.

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