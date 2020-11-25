Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня знизив мобільність українців до рівня весни 2020 року. Це допоможе розірвати ланцюг захворюваності.

Чим менша мобільність людей, тим менше ризиків нових заражень. Про це прем'єр Шмигаль заявив під час засідання уряду 25 листопада, повідомляє 24 канал.

Зауважте Шмигаль допустив, що на новорічні свята можуть ввести локдаун

Вже зараз ми фіксуємо зменшення мобільності населення. За даними операторів мобільного зв'язку, така мобільність знизилася до найнижчого рівня з моменту повного карантину навесні,

– наголосив Шмигаль.

Що ще сказав Шмигаль

Влада готується до усіх можливих варіантів протидії коронавірусу.

Зокрема, не виключається можливість повного локдауну на новорічні свята.

Водночас карантин вихідного дня вже показав позитивні результати.

Зверніть увагу! За добу 24 листопада в Україні виявили 13 882 нових заражених. Усього від початку пандемії у країні коронавірусом інфікувались майже 662 тисячі осіб. Померли вже 11 492 заражених. Детальніше про епідеміологічну ситуацію в Україні читайте тут.