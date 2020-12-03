Шмигаль назвав найбільші досягнення і промахи свого уряду
Прем’єр Денис Шмигаль назвав найбільшими досягненнями свого уряду за 8 місяців його роботи загалом продовження реформ, реформу децентралізації та реформу медицини. При цьому глава Кабміну заявив, що було багато дрібних промахів.
Вісім місяців – занадто короткий термін, щоб чимось по-справжньому пишатися. Це тільки початок шляху. Хоча продовження реформ – це вагоме досягнення, сказав Шмигаль в інтерв’ю korrespondent.net.
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Шмигаль назвав реформи, які вважає досягненнями уряду
Прем’єр наголосив, що, по-перше, реформа децентралізації завершена проведенням місцевих виборів.
"Ми передали регіонам землю і бюджети, фактично вже в наступному році Україна отримає зовсім інший адміністративно-територіальний устрій. Це змінить країну. Посилиться відповідальність місцевого самоврядування", – пояснив Шмигаль.
Реформа медицини
По-друге, додав він, незважаючи на коронавірус, триває реформа медицини.
Зараз сфера охорони здоров'я стає сильнішою аналогічно до того, як міцнішала українська армія, коли почалися військові дії на сході,
– переконаний глава уряду.
Він також впевнений, що "з цієї коронакризи ми вийдемо із зовсім іншою медичною системою і з іншим ставленням до лікарів. Це ще не досягнення, але ми на правильному шляху".
Шмигаль сказав, що є ще низка невеликих перемог, але боротьба з коронавірусом у медичній та економічній площинах зараз займає в уряду, напевно, 80% робочого часу.
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А взагалі досягнення, як і недоліки, треба оцінювати з боку. Так їх краще видно,
– зауважив глава Кабміну.
Які рішення Шмигаль зараз реалізував би по-іншому
На запитання, які 3 рішення уряду прем’єр зараз реалізував би по-іншому, враховуючи набутий досвід, Шмигаль відповів: "Три рішення я зараз не виділю, але було багато дрібних промахів. Я цього не приховував і не збираюся. Ключова помилка, якою нам дорікають, – це слабка комунікація із суспільством".
"Зараз швидко прийняті рішення – це вимога поточного моменту. Коли необхідно терміново прийняти ту чи іншу постанову, не завжди є час на обговорення або суперечки. Треба діяти швидко, адже в кризових ситуаціях оперативність вирішує все", – пояснив глава уряду.
Він додав, що часом якісь соціальні групи обурюються тим, чому з ними не проконсультувалися. Шмигаль пояснив, що іноді це просто було неможливо, іноді – помилялися.
Що чекає на уряд Шмигаля?У середині вересня у фракції "Слуга народу" не виключали відставки уряду на чолі зі Шмигалем. Припускали, що це може статися перед місцевими виборами, які вже відбулися 25 жовтня. Проте цього так і не трапилося. Окрім того, в середині листопада нардеп від ЄС Олексій Гончарено заявляв, що в Раді зібрали понад третину голосів нардепів за ініціативу про відставку уряду. Це були 84 голоси. Зауважимо, що для ухвалення рішення про відставку уряду необхідно щонайменше 226 голосів депутатів. Тож уряд наразі працює.
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