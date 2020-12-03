Прем’єр Денис Шмигаль назвав найбільшими досягненнями свого уряду за 8 місяців його роботи загалом продовження реформ, реформу децентралізації та реформу медицини. При цьому глава Кабміну заявив, що було багато дрібних промахів.

Вісім місяців – занадто короткий термін, щоб чимось по-справжньому пишатися. Це тільки початок шляху. Хоча продовження реформ – це вагоме досягнення, сказав Шмигаль в інтерв’ю korrespondent.net.

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Шмигаль назвав реформи, які вважає досягненнями уряду

Прем’єр наголосив, що, по-перше, реформа децентралізації завершена проведенням місцевих виборів.

"Ми передали регіонам землю і бюджети, фактично вже в наступному році Україна отримає зовсім інший адміністративно-територіальний устрій. Це змінить країну. Посилиться відповідальність місцевого самоврядування", – пояснив Шмигаль.

Реформа медицини

По-друге, додав він, незважаючи на коронавірус, триває реформа медицини.

Зараз сфера охорони здоров'я стає сильнішою аналогічно до того, як міцнішала українська армія, коли почалися військові дії на сході,

– переконаний глава уряду.

Він також впевнений, що "з цієї коронакризи ми вийдемо із зовсім іншою медичною системою і з іншим ставленням до лікарів. Це ще не досягнення, але ми на правильному шляху".

Шмигаль сказав, що є ще низка невеликих перемог, але боротьба з коронавірусом у медичній та економічній площинах зараз займає в уряду, напевно, 80% робочого часу.

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А взагалі досягнення, як і недоліки, треба оцінювати з боку. Так їх краще видно,

– зауважив глава Кабміну.

Які рішення Шмигаль зараз реалізував би по-іншому

На запитання, які 3 рішення уряду прем’єр зараз реалізував би по-іншому, враховуючи набутий досвід, Шмигаль відповів: "Три рішення я зараз не виділю, але було багато дрібних промахів. Я цього не приховував і не збираюся. Ключова помилка, якою нам дорікають, – це слабка комунікація із суспільством".

"Зараз швидко прийняті рішення – це вимога поточного моменту. Коли необхідно терміново прийняти ту чи іншу постанову, не завжди є час на обговорення або суперечки. Треба діяти швидко, адже в кризових ситуаціях оперативність вирішує все", – пояснив глава уряду.

Він додав, що часом якісь соціальні групи обурюються тим, чому з ними не проконсультувалися. Шмигаль пояснив, що іноді це просто було неможливо, іноді – помилялися.