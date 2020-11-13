Напередодні старту карантину вихідного дня прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 листопада провів селекторну нараду. Він наголосив, що місцева влада повинна його дотримуватися, і звернувся до правоохоронців проконтролювати це.

У селекторній нараді разом з Денисом Шмигалем брали участь керівники обласних державних адміністрацій. Про це повідомляє урядовий портал.

До слова Які міста відмовляються виконувати карантин вихідного дня: список

Денис Шмигаль зазначив, що за рішенням Уряду протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів.

Він наголосив керівникам областей, що зміни щодо карантину вихідного дня набувають чинності, а місцева влада не має права робити будь-яких винятків для сфер бізнесу, яких стосуються обмеження.

Міські голови не мають повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Ці рішення діють безумовно й підлягають виконанню всіма суб'єктами господарювання на території України,

– підкреслив Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що голови ОДА мають скоординувати в областях роботу поліції та Держпродспоживслужби, аби вони проконтролювали дотримання обмежень.

Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслив, що біля великих торгових об'єктів у містах України чергуватимуть представники поліції.

Крім того, Денис Шмигаль доручив поліції та Держпродспоживслужбі провести перевірки на дотримання протиепідемічних заходів у невеликих магазинах і на продуктових ринках.



Якими будуть обмеження карантину вихідного дня / Інфографіка 24 каналу