Шмигаль пригрозив мерам і бізнесу за недотримання карантину вихідного дня
Напередодні старту карантину вихідного дня прем'єр-міністр Денис Шмигаль 13 листопада провів селекторну нараду. Він наголосив, що місцева влада повинна його дотримуватися, і звернувся до правоохоронців проконтролювати це.
У селекторній нараді разом з Денисом Шмигалем брали участь керівники обласних державних адміністрацій. Про це повідомляє урядовий портал.
До слова Які міста відмовляються виконувати карантин вихідного дня: список
Денис Шмигаль зазначив, що за рішенням Уряду протягом вихідних заклади, визначені в переліку, підлягають закриттю або не повинні приймати відвідувачів.
Він наголосив керівникам областей, що зміни щодо карантину вихідного дня набувають чинності, а місцева влада не має права робити будь-яких винятків для сфер бізнесу, яких стосуються обмеження.
Міські голови не мають повноважень дозволяти або забороняти дію рішень уряду на території окремо взятої територіальної одиниці. Ці рішення діють безумовно й підлягають виконанню всіма суб'єктами господарювання на території України,
– підкреслив Денис Шмигаль.
Очільник уряду наголосив, що голови ОДА мають скоординувати в областях роботу поліції та Держпродспоживслужби, аби вони проконтролювали дотримання обмежень.
Зі свого боку міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підкреслив, що біля великих торгових об'єктів у містах України чергуватимуть представники поліції.
Крім того, Денис Шмигаль доручив поліції та Держпродспоживслужбі провести перевірки на дотримання протиепідемічних заходів у невеликих магазинах і на продуктових ринках.
Якими будуть обмеження карантину вихідного дня / Інфографіка 24 каналу
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