Карантин вихідного дня: Шмигаль обіцяє, що уряд "підставить плече" підприємцям
Кабінет Міністрів України, за словами прем'єра Дениса Шмигала, готовий підтримати підприємців у період карантину. Мовиться про посилений карантин вихідного дня, який невдовзі можуть запровадити.
Посилений карантин вихідного дня уряд буде розглядати 11 листопада (мовиться про зміни до постанови № 641). Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у фейсбуці.
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Він запевнив, що влада обиратиме модель карантинних обмежень, яка й економіку не зупинить, і не дозволить перевантажити медичну систему. При цьому будуть враховувати думку бізнесу та експертів.
Уряд готовий підставити плече, щоб підтримати наших підприємців під час посиленого карантину вихідного дня,
– заявив Шмигаль.
За його словами, Кабмін розуміє, що будь-які обмежувальні заходи впливають на роботу частини бізнесу. Тож для його підтримки уряд готовий відновити та розширити такі програми:
- Компенсація частини зарплат робітників через простій виробництва (мовиться про програму "по частковому безробіттю, завдяки якій навесні – влітку вдалося зберегти понад 450 тисяч робочих місць").
- Виплати на дітей для родин підприємців, які й діяли навесні 2020 року.
- "Механізм реалізації форс-мажорних обставин у зв’язку з карантином вихідного дня".
"Франція, Німеччина, Італія, Польща, Чехія та багато інших країн Європи оголошують про локдаун. Усі розуміють, що потрібно діяти, а карантинні заходи – це найбільш дієвий інструмент", – підсумував український прем'єр.
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