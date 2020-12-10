Треба дати можливість виїхати з мегаполісів, – Шмигаль про роботу транспорту під час локдауну
Під час січневого локдауну в Україні працюватимуть готелі, громадський транспорт і літаки. Шмигаль пояснив, що такі дозволи необхідні для зменшення кількості нових хворих на коронавірус.
Чому працюватимуть готелі та транспорт
Потрібно, аби люди могли виїжджати з великих міст. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Українській правді".
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Треба дати можливість людям виїхати з мегаполісів, щоб не скупчуватися. Тому що основні шляхи передачі – це великі скупчення людей,
– наголосив Шмигаль.
За словами Шмигаля, весь світ забороняє роботу ресторанів, розважальних центрів, проведення концертів тощо. Все тому, що саме у цих місцях люди активно комунікують між собою і довго перебувають у закритих приміщеннях.
Локдаун в Україні: що відомо
- Уряд вирішив запровадити локдаун з 8 по 24 січня. Щоправда, якщо кількість хворих різко збільшуватиметься, жорсткий карантин запровадять терміново.
- Під час цього періоду діятимуть суворі обмеження. Наприклад, не працюватимуть кафе, ресторани, кінотеатри та інші розважальні заклади. Також заборонять роботу ринків та проведення масових заходів.
Обмеження під час січневого локдауну / Інфографіка 24 каналу
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