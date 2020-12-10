Під час січневого локдауну в Україні працюватимуть готелі, громадський транспорт і літаки. Шмигаль пояснив, що такі дозволи необхідні для зменшення кількості нових хворих на коронавірус.

Чому працюватимуть готелі та транспорт

Потрібно, аби люди могли виїжджати з великих міст. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю "Українській правді".

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Треба дати можливість людям виїхати з мегаполісів, щоб не скупчуватися. Тому що основні шляхи передачі – це великі скупчення людей,

– наголосив Шмигаль.

За словами Шмигаля, весь світ забороняє роботу ресторанів, розважальних центрів, проведення концертів тощо. Все тому, що саме у цих місцях люди активно комунікують між собою і довго перебувають у закритих приміщеннях.

Локдаун в Україні: що відомо

Уряд вирішив запровадити локдаун з 8 по 24 січня. Щоправда, якщо кількість хворих різко збільшуватиметься, жорсткий карантин запровадять терміново.

Під час цього періоду діятимуть суворі обмеження. Наприклад, не працюватимуть кафе, ресторани, кінотеатри та інші розважальні заклади. Також заборонять роботу ринків та проведення масових заходів.



Обмеження під час січневого локдауну / Інфографіка 24 каналу