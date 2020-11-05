Шмигаль: Ситуація з КСУ не вплине на співпрацю з МВФ
Ситуація з Конституційним Судом України та його рішення про скасування е-декларацій не вплине на співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Річ у тім, що Україна, попри цю ситуацію, чітко показує свою європейську позицію партнерам.
Партнери чітко бачать європейські наміри України. Таку думку висловив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Інтерфакс-Україна.
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"Україна чітко декларує свої наміри продовжувати і активно вести антикорупційну реформу, а також всі реформи, які націлені і прописані в наших міжнародних зобов'язаннях", – пояснив Шмигаль.
За його словами, МВФ стурбований і спостерігає за ситуацією з КСУ. Водночас там розуміють "реформаторські прагнення України". Саме через те варто вважати, що рішення суду не вплине на фінансування та виконання програми Фонду.
Скандальне рішення КСУ: коротко
- Скандал трапився 27 жовтня 2020 року. Тоді Конституційний Суд України скасував антикорупційну реформу – ліквідував положення про кримінальну відповідальність за неправдиве декларування та скасував саме електронне декларування.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення суду може значно погіршити співпрацю з міжнародними партнерами. Він назвав рішення суду "спрямованим проти України". Президент вніс до Верховної Ради законопроєкт про розпуск усіх суддів.
- Водночас голова парламенту Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт. У ньому він пропонує відновити права НАЗК, яку скасував Конституційний Суд.
- На ситуацію відреагували і в ЄС. Там заявили, що антикорупційна реформа є умовою надання фінансової допомоги та безвізу.
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