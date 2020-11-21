Шмигаль розповів, які результати очікувати від карантину вихідного дня
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що введення карантину вихідного дня зупинить збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні. Таке обмеження є найкращою альтернативою локдауна.
Що сказав Шмигаль
Під час минулих вихідних 14 – 15 листопада українці обмежили свою мобільність найбільше із часу весняного карантину. Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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"Це значить, що зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами. Відповідно менше шансів, що здорові люди підхопили вірус",
– сказав Шмигаль.
Саме тому, за його словами, у наступні вихідні далі діятимуть обмеження. Лише після цього уряд зможе оцінити результат карантину вихідного дня.
"Ми вбачаємо цей результат у виході на плато за кількістю захворілих", – підкреслив Шмигаль.
Головне про карантин вихідного дня
- До кінця листопада в Україні у всі суботи та неділі діє карантин вихідного дня.
- Відповідне рішення уряд ухвалив 11 листопада.
- Такі обмеження дозволяють працювати на вихідних лише аптекам, продуктовим магазинам, АЗС та банкам.
- У різних містах України ресторатори та підприємці вийшли на акції протесту. Люди бідкаються, що через карантин вихідного дня втратять половину доходу.
- Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що такі обмеження допоможуть уникнути повного локдауна.
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