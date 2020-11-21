Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що введення карантину вихідного дня зупинить збільшення кількості хворих на коронавірус в Україні. Таке обмеження є найкращою альтернативою локдауна.

Що сказав Шмигаль

Під час минулих вихідних 14 – 15 листопада українці обмежили свою мобільність найбільше із часу весняного карантину. Про це Шмигаль написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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"Це значить, що зменшилися довготривалі контакти між різними соціальними групами. Відповідно менше шансів, що здорові люди підхопили вірус",

– сказав Шмигаль.

Саме тому, за його словами, у наступні вихідні далі діятимуть обмеження. Лише після цього уряд зможе оцінити результат карантину вихідного дня.

"Ми вбачаємо цей результат у виході на плато за кількістю захворілих", – підкреслив Шмигаль.

Головне про карантин вихідного дня

До кінця листопада в Україні у всі суботи та неділі діє карантин вихідного дня.

Відповідне рішення уряд ухвалив 11 листопада.

Такі обмеження дозволяють працювати на вихідних лише аптекам, продуктовим магазинам, АЗС та банкам.

У різних містах України ресторатори та підприємці вийшли на акції протесту. Люди бідкаються, що через карантин вихідного дня втратять половину доходу.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що такі обмеження допоможуть уникнути повного локдауна.



Що передбачає карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу