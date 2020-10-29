Прем'єр-міністр України пообіцяв, що вже 30 жовтня реєстр е-декларацій знов стане доступним, попри рішення Конституційного суду. Денис Шмигаль наголосив, що електронне декларування – це шлях до прозорості та доброчесності чиновників.

Він додав, що Кабінет Міністрів за ініціативи президента України затверджує рішення, яке стане кроком до відновлення повноцінної роботи реєстру декларацій. Про це Шмигаль повідомив під час засідання РНБО, пише 24 канал.

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Прем'єр-міністр запевнив, що вже у п'ятницю реєстр електронних декларацій запрацює як і раніше.

Вже завтра кожен українець зможе знову зайти і побачити декларації чиновників і політиків, в тому числі тих політиків, які намагаються знищити антикорупційну реформу,

– підкреслив Шмигаль.

Засідання Кабміну і голосування за постанову відбулося під час засідання РНБО.

Термінове засідання РНБО: головні тези Зеленського

Володимир Зеленський засудив таке рішення суду та заявив, що Україна його не сприйме. Також він додав, що система е-декларування в Україні буде працювати.

Президент звернувся до правоохоронців з проханням розслідувати обставини, які призвели до прийняття Конституційним судом України рішення про неконституційність низки положень антикорупційного законодавства.

Він зауважив, що Євросоюз вже дає чіткі сигнали Україні.

Президент Зеленський очікує підготовки та направлення до Верховної Ради законопроєктів про відновлення електронного декларування доходів чиновників найближчим часом.

Промова Володимира Зеленського на терміновому засіданні РНБО: дивіться відео