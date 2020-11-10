Якщо нічого не робити, Україна наблизиться до італійського сценарію у січні, – Шмигаль
Вже у січні 2021 року в Україні може настати італійський сценарій, коли медичні установи будуть переповнені хворими. Аби цього уникнути, уряд має запровадити додаткові карантинні заходи.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що виходом зі сформованої ситуації може стати введення жорстких карантинних заходів у вихідні дні. Про це він сказав в ефірі одного з українських телеканалів, повідомляє 24 канал.
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Італійський сценарій в Україні
Шмигаль нагадав, як на початку пандемії ситуація з COVID-19 в Італії була критичною – медичні установи були переповнені. Прем'єр підкреслив, що Україна може повторити італійський сценарій вже у січні 2021 року.
Ми бачимо приклади, коли в Італії важких хворих кладуть просто на підлогу лікарень. І немає можливості надати їм медичну допомогу. Якщо нічого не робити в Україні, ми наблизимося до цього порогу вже в січні,
– сказав Шмигаль.
На думку Шмигаля, виходом зі сформованої ситуації може стати введення жорстких карантинних заходів у вихідні дні, що, на його думку, не зупинить економіку, але стримає пересування великих мас людей і зменшить їх соціальні контакти.
В Україні анонсували запровадження карантину вихідного дня
На брифінгу 9 листопада очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов анонсував запровадження в Україні жорсткого карантину вихідного дня. Обмеження будуть діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.
Що працюватиме у суботу та неділю:
- продуктові магазини,
- аптеки (зокрема ветеринарні),
- АЗС,
- громадський транспорт.
Заклади громадського харчування працюватимуть лише на виніс. Крім того, рекомендують на вихідні заборонити роботу ТРЦ та проведення розважальних заходів.
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Ситуація з COVID-19 в Україні
- За минулу добу в Україні захворіли на коронавірус 10 179 людей. Від ускладнень коронавірусної хвороби помер 191 пацієнт. Натомість видужали від COVID-19 ще 5 514 мешканців України.
- Станом на 10 листопада в Україні захворіли на COVID-19 – 479 197 людей, з них одужали – 214 657 хворих, але 8 756, на жаль, померли від ускладнень чи супутніх захворювань.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголосив, що ситуація критична, Україна дійшла до точки неповернення.
- Він додав, що навантаження від COVID-19 не витримують навіть найпотужніші медичні системи європейських країн, тому Англія, Франція, Австрія, Німеччина, Іспанія знову ввели жорсткі карантинні обмеження.
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