У вересні держбюджет України виконали на 115%. Це на 7,8 мільярда гривень більше, ніж минулого року. Така сума на понад 10 мільярдів перевищує норматив.

Бюджет виконують протягом 4 місяців. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у фейсбуці.

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Шмигаль зазначив, що у квітні недовиконання держбюджету становило 41 мільярд гривень. За словами прем'єра, ситуацію виправили. Наразі виконання відстає від річного нормативу на 11,8 мільярда. Шмигаль запевнив, що до кінця року бюджет буде повністю виконано.

Також прем'єр відзначив, що у вересні зріс експорт українських товарів. Він становив 4,2 мільярда доларів, що майже на 3% більше, ніж минулого року.

Зверніть увагу! Кабмін 14 вересня затвердив проєкт держбюджету на 2021 рік. Згідно з проєктом, у 2021 році видатки перевищать доходи. Відтак дефіцит бюджету становитиме 270 мільярдів гривень.



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