В уряді заявляють, що у Дениса Шмигаль немає симптомів коронавірусу. Однак днями прем'єр-міністр все ж здасть тест на COVID-19.

Наразі прем'єр працює, симптомів хвороби у нього немає. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів.

Читайте також У Зеленського виявили коронавірус: в якому стані президент

Однак, враховуючи останні новини, він найближчим часом здасть тест, тому що в п'ятницю (6 листопада – 24 канал) всі були на презентації економічного аудиту країни,

– заявили в уряді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а також міністр фінансів Сергій Марченко захворіли на COVID-19.

Довідка. Презентація економічного аудиту країни відбулася 6 листопада в Києві. На ній були присутні Зеленський, Шмигаль, а також спікер Верховної Ради Разумков.

Коронавірус в українських політиків: що відомо