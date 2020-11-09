Шмигаль здасть тест на коронавірус, бо контактував зі Зеленським
В уряді заявляють, що у Дениса Шмигаль немає симптомів коронавірусу. Однак днями прем'єр-міністр все ж здасть тест на COVID-19.
Наразі прем'єр працює, симптомів хвороби у нього немає. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету Міністрів.
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Однак, враховуючи останні новини, він найближчим часом здасть тест, тому що в п'ятницю (6 листопада – 24 канал) всі були на презентації економічного аудиту країни,
– заявили в уряді.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Володимир Зеленський, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, а також міністр фінансів Сергій Марченко захворіли на COVID-19.
Коронавірус в українських політиків: що відомо
- На початку жовтня Дмитро Разумков розповів, що COVID-19 підхопили щонайменше 60 нардепів.
- Серед відомих політиків коронавірусом заразилися п'ятий президент Петро Порошенко, а також очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Їм вже вдалося одужати.
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