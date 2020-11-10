Шмигалю прийшли результати тесту на COVID-19: чи захворів прем'єр слідом за Зеленським
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Український прем’єр Денис Шмигаль отримав негативний тест на коронавірус. Він його здавав, оскільки контактував із інфікованим президентом Володимиром Зеленським.
Негативний тест Шмигаля: що відомо
Про те, що очільник уряду отримав такі результати, повідомила його речниця Ольга Куришко. Відповідну заяву вона зробила у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.
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Куришко додала, що Шмигаль здав тест на коронавірус уранці вівторка, 10 листопада.
А вже надвечір того ж дня отримав результат. На щастя, він виявився негативним.
Що цьому передувало
- 9 листопада президент Володимир Володимир еленський заявив, що захворів на коронавірус.
- Згодом стало відомими про інфікування керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а також міністра фінансів Сергія Марченка та очільника Міноборони Андрія Тарана.
- У Шмигаля повідомили, що в п'ятницю, 6 листопада, всі були на презентації економічного аудиту країни. Тому прем’єр має здати тест.
- Щодо стану здоров’я очільника уряду, то пресслужба Каміну запевняла, що він працює та симптомів хвороби у нього немає.
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Коронавірус у політиків: що відомо
- За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, недугу також підхопили щонайменше 60 парламентарів. Тобто на коронавірус хворіє кожен восьмий нардеп.
- Серед відомих прізвищ інфікувалися лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко та керівник "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Усі вже одужали та повернулися до роботи.
- Коронавірус пережила і перша леді України Олена Зеленська. ЇЇ довелося госпіталізувати з двосторонньою пневмонією середнього ступеня важкості.
- Крім того, інфікувалися щонайменше двоє співробітників ОПУ. Зокрема, хворобу підтвердили у заступників очільника органу Андрія Єрмака – Юлії Ковалів і Андрія Смирнова.
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