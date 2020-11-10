Український прем’єр Денис Шмигаль отримав негативний тест на коронавірус. Він його здавав, оскільки контактував із інфікованим президентом Володимиром Зеленським.

Негативний тест Шмигаля: що відомо

Про те, що очільник уряду отримав такі результати, повідомила його речниця Ольга Куришко. Відповідну заяву вона зробила у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.

До теми COVID-19 у Зеленського: Мендель розповіла про стан президента

Куришко додала, що Шмигаль здав тест на коронавірус уранці вівторка, 10 листопада.

А вже надвечір того ж дня отримав результат. На щастя, він виявився негативним.

Що цьому передувало

9 листопада президент Володимир Володимир еленський заявив, що захворів на коронавірус.

Згодом стало відомими про інфікування керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, а також міністра фінансів Сергія Марченка та очільника Міноборони Андрія Тарана.

У Шмигаля повідомили, що в п'ятницю, 6 листопада, всі були на презентації економічного аудиту країни. Тому прем’єр має здати тест.

Щодо стану здоров’я очільника уряду, то пресслужба Каміну запевняла, що він працює та симптомів хвороби у нього немає.

Актуально Зеленський ініціював розробку програми "Здорова нація": що це означає

Коронавірус у політиків: що відомо

За словами спікера Ради Дмитра Разумкова, недугу також підхопили щонайменше 60 парламентарів. Тобто на коронавірус хворіє кожен восьмий нардеп.

Серед відомих прізвищ інфікувалися лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, очільниця "Батьківщини" Юлія Тимошенко та керівник "Слуги народу" Олександр Корнієнко. Усі вже одужали та повернулися до роботи.

Коронавірус пережила і перша леді України Олена Зеленська. ЇЇ довелося госпіталізувати з двосторонньою пневмонією середнього ступеня важкості.

Крім того, інфікувалися щонайменше двоє співробітників ОПУ. Зокрема, хворобу підтвердили у заступників очільника органу Андрія Єрмака – Юлії Ковалів і Андрія Смирнова.